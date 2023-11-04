В своей статье Валерий Залужный написал, что есть риск перехода войны в позиционную, то есть окопную. Это будет похоже на времена Первой мировой войны. По мнению Залужного, это тупик, выйти из которого можно только благодаря технологическому прорыву.

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Что сказал президент

Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой. По его словам, не новость то, что Россия контролирует небо.

Президент вспомнил о реакции Запада на начало полномасштабного вторжения. Тогда кое-кто призывал Украину фактически сдаться и признать Россию, ведь не верил в нашу победу над агрессором. О вступлении в НАТО речь даже не шла, зато звучали прогнозы о быстром захвате россиянами нашей территории. Но Зеленский верил в победу.

Мы очень верили, боролись и победили,

– говорит он.

Начало полномасштабной войны глава нашего государства вспомнил не зря. Зеленский сказал, что тогда была самая сложная ситуация за всю историю независимой Украины. Сейчас, полтора года спустя, можно уже подвести определенные итоги. И они состоят в том, что люди устали. Но сложившаяся ситуация не является патовой.

Провалилось ли украинское контрнаступление

"Когда Россия контролирует небо, бросать (в контрнаступление, – 24 Канал) своих людей, как мясо, никто не хочет", – так президент ответил на упреки в медленном продвижении на фронте. F-16 еще предстоит подождать, решение о самолетах уже есть.

Когда на фронте есть ПВО – военные идут вперед. Бегут, едут, используют технику, идут те или иные контрнаступательные действия,

– высказался президент.

Он напомнил, что год назад тоже была сложная ситуация. Тогда все сказали, что ситуация патовая, но Украине удалось провести контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях.

Что делать дальше: видение президента

Зеленский подытожил, что есть сложности, есть разные мнения – но альтернативы нет. Мы не имеем права даже думать о том, чтобы опустить руки. Если отдать Путину треть Украины, то он не остановится на этом.

"Больше работать с партнерами насчет ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим ребятам предпринять наступательные действия", – таков рецепт от президента и ответ на вопрос, что делать Украине сейчас.

Статья Залужного всколыхнула умы

Она появилась 1 ноября, но ее обсуждают уже несколько дней. Валерий Залужный редко высказывается публично, поэтому есть мнение, что это его выступление в западной прессе направлено именно на западных партнеров. Это своеобразная попытка достучаться до них и убедить их предоставить Украине именно высокотехнологичное оружие, без которого контрнаступление действительно буксует.