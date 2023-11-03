Откровенное интервью Залужного изданию The Economist уже побудило партнеров Украины по-иному посмотреть на ситуацию. Детальнее о том, кому было адресовано интервью главнокомандующего ВСУ, рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Ключевые тезисы Залужного

В интервью изданию The Economist Залужный признал, что контрнаступление не оправдало всех ожиданий, но и не провалилось, ведь определенные достижения ВСУ все же есть.

Теперь, оценивая кампанию, Залужный говорит, что поле боя в Украине напоминает Первую мировую войну. Тогда стороны достигли одинакового технологического уровня, что в результате завело их в тупик.

Залужный говорит, что такая ситуация для Украины очень опасна. По его словам, для выхода из тупика нужен резкий технологический скачок. Генерал отмечает, что глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет.

Что нужно для победы Украины в войне

Залужный приводит несколько этапов изменений, которые следует предпринять для победы в войне.

Первый этап усиление – это преимущество в небе. Но, что показательно, генерал в первую очередь говорит не о самолетах F-16, а о беспилотниках. Именно большое количество дронов дает преимущество российской армии и замедляет контрнаступление ВСУ.

Российские беспилотники взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов.

Итак, нам нужно усилить именно армию дронов – как атакующих, так и тех, которые бы охотились за русскими дронами.

Второй этап, по словам Залужного, это усиление радиоэлектронной борьбы и глушение сигналов связи и навигации. Мол, Россия в последнее десятилетие модернизировала свои силы РЭБ и создала новый род армии.

Третий этап – контрбатарейный огонь и поражение артиллерии противника в этой войне, как и в большинстве прошлых войн, составляет 60 – 80% всех военных задач. Залужный заверил, что мощный рывок ВСУ минувшей осенью был связан как раз с получением от партнеров мощного западного оружия. Но с тех пор россияне усовершенствовали радиоэлектронную борьбу и это снизило эффективность огня с нашей стороны.

Четвертый этап – Украине необходимо совершенствовать технологию разминирования. Залужный приводит четкий перечень необходимого – датчики, похожие на радар, использующие невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле и системы вывода дыма, чтобы скрыть деятельность наших подразделений по разминированию.

Пятым этапом Залужный называет наращивание резервов Украины. Главнокомандующий уверяет, что нужно увеличивать мобилизацию. Примечательно, что Залужный прямо говорит, что партнеры должны расширить возможности обучения украинских бойцов на своих полигонах.

Сигнал партнерам

Вместе с тем Залужный признает, что было ошибкой надеяться, что огромные российские потери остановят Кремль. Залужный приводит цифру в 150 тысяч убитых россиян, хотя Генштаб ВСУ приводит цифру вдвое больше.

Эксперты объясняют это тем, что Залужный предоставил именно такую цифру, чтобы она коррелировалась с данными наших партнеров, которые учитывают только 100% подтвержденных потерь.

Так что здесь скорее вопрос к методологии подсчета партнеров. В конце концов Залужный показал, что прямо сейчас идет переоценка, работа над ошибками и анализ того, что нужно изменить.

Признание Залужным того, что контрнаступление пошло не по плану – это тоже, с одной стороны, объяснение украинцам, что же произошло, а с другой – это сигнал партнерам.

Сейчас уже ряд западных аналитиков утверждают, что Запад недооценил российскую армию в вопросе способности окопаться и плотно заминировать территорию.

Итак, исходя из ложной оценки ситуации, разрабатывались и пакеты военной помощи, которые часто не включали того, о чем сейчас говорит Залужный. К тому же промедление партнеров, к сожалению, и дало время россиянам построить мощную оборону.

То есть статья Залужного – это попытка достучаться до партнеров, чтобы они прислушивались к нашим потребностям и расширяли помощь.

Важно отметить, что главнокомандующий говорит именно о высокотехнологичном оружии для изменения ситуации на поле боя. А наши союзники как раз слишком осторожны в поставке новейших технологий и более мощного оружия.

Залужный уверяет, что все эти призывы к партнерам нацелены на то, чтобы не дать войне перейти в окопы, то есть окончательно превратиться в позиционную войну. Ведь подобная война может затянуться на годы.

Как на статью Залужного отреагировали в США

На статью Залужного отреагировали в Белом доме. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил важность для США продолжать оказывать Украине оборонную помощь. Но вопрос состоит в том, как себя поведет Конгресс во время голосования за помощь.

В то же время, издание Politico пишет, что заявления главнокомандующего ВСУ лишь подогревают дебаты о поддержке Украины в США. Конгресс Соединенных Штатов во главе с Майком Джонсоном был шокирован откровенностью Залужного.

Как отмечает издание, откровенность Залужного побудила республиканцев в Конгрессе пересмотреть вопрос по поставкам Киеву большого количества оружия. Мол, ярые скептики начали еще громче кричать о том, что на самом деле нет смысла дальше помогать Украине в больших объемах и уж лучше начать переговоры.

В свою очередь сторонники Украины получили дополнительный аргумент в пользу того, почему помощь нужно значительно увеличить.

Издание приходит к выводу, что статья Залужного была адресована именно конгрессменам, которые принимают решения.

Конгресс одобрил помощь Израиля без Украины

Накануне республиканцы Палаты представителей США все же одобрили пакет помощи Израилю на сумму более 14 миллиардов долларов отдельно от помощи Украине.

Ранее Джо Байден запросил пакет экстренной помощи на 106 миллиардов долларов, включавший помощь Израилю, Украине, Тайваню и выделение дополнительного финансирования на усиление американской границы с Мексикой.

Однако вновь избранный спикер Палаты представителей предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы Палата голосовала за эти инициативы в отдельности. Он уверяет, что так будет легче проголосовать за помощь Украине в отдельности.

В Белом доме уже заявили, что Байден ветирует законопроект спикера Джонсона, а лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Сенат не будет голосовать за законопроект Палаты представителей, а подготовит более широкий пакет помощи, который все же одновременно будет включать помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Украинские парламентарии предполагают, что в конечном итоге помощь Украине будет проголосована, но есть риск ее уменьшения.

Помощь Европы и влияние войны на Ближнем Востоке

Вместе с тем в Европе заверили, что помощь Украине не прекратится. К примеру, глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заверил, что союзники, в частности Германия, настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что война на Ближнем Востоке никоим образом не навредила поддержке Украины со стороны международных партнеров.

Мол, на этом этапе Украина получила на всех уровнях обязательство, что поддержка нашей страны будет продолжаться.

Кроме того, сегодня Дмитрий Кулеба встретился с директором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером.

Темой переговоров было оружие для Украины. Глава МИД заявил, что по результатам встречи может заверить, что "у Украины будет больше оружия и боеприпасов".

Впрочем, вопрос именно более современного вооружения, о котором говорит главнокомандующий Залужным, остается открытым.