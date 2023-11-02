На страницах The Economist появились две публикации с Валерием Залужным. В одной статье главнокомандующий ВСУ размышляет о том, как выиграть войну с Россией. В другой публикации Залужный рассказывает о технологическом прорыве, необходимом для победы Украины над Россией. 24 Канал публикует ключевые тезисы, которые озвучил Залужный.

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Залужный дал оценку контрнаступлению ВСУ

По словам Залужного, он ошибся, когда подумал, что сможет остановить Россию, обескровив ее войска. Однако Россия не считается с потерями живой силы и продолжает агрессию.

Учебники НАТО и математические расчеты, по его словам, свидетельствовали, что 4 месяца должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма.

Когда контрнаступление ВСУ не начало приносить ожидаемые результаты, Залужный сменил некоторых командиров и в некоторых бригадах переместил солдат.

Залужный рассказал о книге "Прорыв укрепленных линий обороны" советского генерал-майора Смирнова, анализировавшего Первую мировую войну. Он проводит параллель между нынешней ситуацией и Первой мировой войной.

И не прочитав даже половины, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор и нас, и наших врагов,

– объяснил Залужный.

По его словам, патовая ситуация подтвердилась, когда он побывал на линии фронта в Авдеевке.

5 шагов к победе в войне с Россией

Залужный отмечает, что война становится "позиционной", как в Первой мировой. По его мнению, это выгодно России, ведь позволит агрессору восстановить свою военную мощь. Главнокомандующий называет пять шагов, благодаря которым Украина может выйти из ситуации.

Воздушная мощь

Залужный утверждает, что основные виды вооружений (ракеты и снаряды) по-прежнему необходимы. В то же время ВСУ необходимы ключевые военные возможности и технологии. Важнейшая среди которых воздушная мощь.

Контроль над небом необходим для широкомасштабных наземных операций.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ)

РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников. Залужный отмечает, что в этой области Россия впереди Украины.

По его словам, Украине необходим более широкий доступ к электронной разведке наших союзников. Также главнокомандующий отмечает, что Украина должна вести радиоэлектронную борьбу со своих беспилотников.

Контрбатарейная борьба

Залужный пишет, что эффективность артиллерийских систем, предоставленных Украине Западом, резко снизилась из-за совершенствования российской радиоэлектронной борьбы. В то же время контрбатарейная стрельба России улучшилась.

В значительной степени это произошло благодаря "Ланцетам", работающим в паре с разведывательными дронами, и увеличению производства высокоточных снарядов.

Пока что Украине удалось добиться паритета с Россией благодаря меньшему количеству более точной огневой мощи, однако это может измениться.

Залужный отмечает, что Украине нужно строить локальные gps-поля, используя наземные антенны, а не только спутники. Нужно шире использовать дроны-камикадзе. Также нужно, чтобы партнеры поставляли Украине лучшее артиллерийское разведывательное оборудование.

Технология разминирования

Залужный заявляет, что ресурсов, которыми располагает Украина для разминирования территорий, мало. По его словам, выход из ситуации в технологиях.

Наращивание резервов

Главнокомандующий заявляет о проблемах Украины с резервами. В частности, солдат, воюющих на фронте не первый месяц, не могут отпускать.

Залужный считает, что Украине нужно расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации.

Вывод Залужного

Резюмируя, он отмечает, что Россия еще долгое время будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах.

Позиционная война – это затяжная война, которая несет в себе огромные риски для ВСУ и государства,

– сказал он.

Для того чтобы вырваться из этой ловушки, Украине нужны инновационные подходы, которые могут превратить позиционную войну в маневренную.

Военная помощь поступает поздно

Залужный констатирует, что западные партнеры передают Украине оружие слишком поздно. Например, он отмечает, что поставки дальнобойных ракет и танков были актуальны в прошлом году, в то время как эти системы Украина получила только в 2023 году.

Промедление Запада позволило России перегруппироваться и укрепить оборону после успеха ВСУ осенью 2022 года в Харьковской и Херсонской областях.

Залужный считает, что аналогичная ситуация с истребителями F-16, которые должны поступить в следующем году. Он отмечает, что сейчас самолеты менее полезны, ведь Россия усовершенствовала свою ПВО.

У Украины нет выбора, кроме как наступать

Главнокомандующий настаивает на том, что у Украины нет другого выбора, кроме как сохранять инициативу, продолжая наступать, даже если она продвигается всего на несколько метров в день.

Крым, по мнению генерала, остается самым уязвимым местом Путина.

Залужный пытается не допустить переход войны в окопную борьбу, поскольку она "может затянуться на годы и истощить украинское государство".

Главнокомандующий не сомневается, что затяжная война выгодна России, население которой втрое, а экономика в десять раз больше, чем в Украине.

Давайте будем честными, это феодальное государство, где самый дешевый ресурс – человеческая жизнь. А для нас... самое дорогое, что у нас есть, – это наши люди,

– говорит он.

Следовательно, Залужный констатирует, что Украине нужно решение для скорейшей победы.

"Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы воевать", – резюмировал он.

Залужный встретился с командующими армиями США и Великобритании