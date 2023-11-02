Залужный считал, что он сможет остановить Россию, обескровив ее войска. Однако главнокомандующий ВСУ называет это своей ошибкой, поскольку Россия не считается со своими потерями в живой силе.

Смотрите также За 4 месяца мы могли бы быть в Крыму: Залужный рассказал, какую ошибку допустил

Залужный рассказал о контрнаступлении ВСУ

"Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 000 человек убитыми. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", – отметил он.

Как сказал Залужный, натовские учебники и математические расчеты указывали на то, что 4 месяца было достаточно, чтобы дойти до оккупированного Крыма.

Если посмотреть на натовские учебники и на математические расчеты, которые мы делали (при планировании контрнаступления – 24 Канал), то четырех месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма, снова войти и снова выйти,

– говорит генерал Залужный.

Продвижению ВСУ помешали минные поля на подступах к Бахмуту, а поставленная Западом техника терпела удары российской артиллерии и беспилотников. Аналогичная ситуация разворачивалась и на Юге, где украинские военные тоже столкнулись с проблемами.

Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами и поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не отвечают требованиям, поэтому я переместил солдат в некоторых бригадах,

– рассказывает главнокомандующий ВСУ.

Когда эти изменения не помогли, командующий посоветовал своим подчиненным прочитать книгу "Прорыв укрепленных линий обороны", опубликованную в 1941 году советским генерал-майором Смирновым. В этой книге Смирнов анализировал сражения Первой мировой войны.

"Не дочитав и до середины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня поставил в тупик и нас, и наших врагов", – считает Залужный.

По его словам, что украинские военные, что российские видят действия друг друга. Следовательно, чтобы выйти из этого тупика, как говорит Залужный, нужно что-то новое.

Главнокомандующий заявил, что решающим будет не одно новое изобретение, а соединение всех уже имеющихся технических решений.

Какая ситуация на фронте