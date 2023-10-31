По данным российских государственных СМИ, заместитель командующего российскими войсками в Украине Михаил Теплинский вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск, заменив Олега Макаревича. Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.

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Как отмечают в разведке Британии, в предыдущие недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки Днепр, который контролируют россияне.

В обзоре разведки говорится, что Теплинский, по всей вероятности, пользуется большим уважением в российском генштабе и имеет опыт командования операциями в этом районе. Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.

Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине,

– говорится в обзоре.

Также в разведке Британии добавляют, что назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.

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