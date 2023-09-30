Аналитики Института изучения войны подробно проанализировали такие заявления российских "военкоров". Эксперты предполагают, что в информпространстве России возникла "самоцензура", и это объясняет, почему заявления о Теплинском не комментируют в сети.

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О чем свидетельствуют заявления по устранению Теплинского

Как утверждают в ISW, очевидная самоцензура в широком российском информпространстве позволила "военкорам" прямо критиковать и спекулировать темой относительно высшего военного руководства. В частности, об этом свидетельствует то, как "военкор" утверждал, что начальник генштаба России Валерий Герасимов якобы отстранил Теплинского от должности. Тогда ни одно из российских СМИ не прокомментировало это – не опровергло и не подтвердило.

Пока аналитики Института изучения войны не могут подтвердить заявления так называемого "военкора" об увольнении российского генерала. Впрочем, в ISW отмечают, что появление, хоть и ограниченных, таких утверждений привлекает внимание.

Очевидная цензура в более широком российском информационном пространстве, вероятно, открыла двери для некоторых маргинальных элементов для прямой критики и спекуляций в адрес высшего российского военного командования без всяких препятствий.

– говорится в своде.

Эксперты заявили, что подобные "маргинальные заявления" о роли Теплинского могут стать предвестником точки перелома в дискуссиях о российском военном руководстве. К примеру аналитики приводят публикацию инсайдерского источника, которые ежемесячно обнародует списки так называемого "военного кабинета" российского диктатора Владимира Путина. В том сентябрьском "списке" не было Теплинского. Это впервые с апреля 2023 года российский генерал не был внесен в "военный кабинет".

"Исключение Теплинского из списка "военного кабинета" пересекается с заявлением маргинального российского "военкора" от 22 сентября о том, что Герасимов отстранил Теплинского от исполнения обязанностей заместителя командующего в Украине", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, "инсайдерский источник", который упоминают аналитики, является одним из нескольких, чья информация является предвестником более масштабных событий в российском информпространстве. Пока в ISW не считают, что российское военное командование отстранило Теплинского от выполнения некоторых его обязанностей. Однако такие вбросы "военкоров" могут свидетельствовать о подготовке к увольнению.

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