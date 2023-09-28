Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали истерику российских пропагандистов, пытающихся воскресить командующего Черноморским флотом Соколова.
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Кремль и минобороны не подтвердили, что Соколов жив
Эксперты подчеркивают, что российские СМИ продолжают публиковать неубедительные "доказательства" того, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов жив.
В частности, одно из пропагандистских изданий опубликовало интервью с Соколовым 27 сентября. Однако эксперты ISW пока не готовы дать оценку достоверности видеозаписи или даты ее съемки.
Кремль и министерство обороны России сохраняют характерное молчание по этому поводу и прямо не подтвердили, что Соколов жив,
– говорится в отчете ISW.
Что известно о смерти Соколова
- После того, как Украина 22 сентября нанесла удар по штабу Черноморского флота России, украинские военные сообщили о ликвидации адмирала Соколова и еще многих русских офицеров.
- В ответ российские пропагандисты опубликовали видео с якобы живым командующим. Украинские военные заявили, что уточняют информацию о смерти Соколова.
- В Белом доме сообщили, что знают о видео пропагандистов с Соколовым и заявили, что еще рано делать выводы.
- Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью Кристиан Аманпур из CNN не подтвердил и не опроверг факт гибели Соколова. Однако он сказал, что если Соколов скончался, "это хорошая новость для всех".
- Движение сопротивления на оккупированных территориях "Атеш" сообщило интересные детали в отношении Соколова. В частности, ставленник России в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев довел распоряжение Москвы о необходимости распространять слухи, что Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.