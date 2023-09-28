Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали истерику российских пропагандистов, пытающихся воскресить командующего Черноморским флотом Соколова.

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Кремль и минобороны не подтвердили, что Соколов жив

Эксперты подчеркивают, что российские СМИ продолжают публиковать неубедительные "доказательства" того, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов жив.

В частности, одно из пропагандистских изданий опубликовало интервью с Соколовым 27 сентября. Однако эксперты ISW пока не готовы дать оценку достоверности видеозаписи или даты ее съемки.

Кремль и министерство обороны России сохраняют характерное молчание по этому поводу и прямо не подтвердили, что Соколов жив,

– говорится в отчете ISW.

Что известно о смерти Соколова