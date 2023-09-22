В сети публикуют немало фотографий и видео пораженного штаба Черноморского флота России в Севастополе, пишет 24 Канал. Мониторинговые группы сообщают, что штаб якобы поразила крылатая ракета Storm Shadow, однако эта информация нуждается в подтверждении.

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Штаб оккупантов могла поразить крылатая ракета

Так называемый ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев подтвердил информацию о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.

Российские пропагандисты пишут, что обломки ракеты после удара разлетелись на сотни метров.



Штаб ЧФ России в Севастополе после ракетного удара / Фото из сети



Штаб ЧФ России могла поразить ракета / Фото из сети

Штаб Черноморского флота России в Севастополе после прилета: смотрите видео

После прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе почему-то решили объявить воздушную тревогу.



В Севастополе сильный дым после прилета / Фото из сети

В оккупированном Крыму заждались ВСУ, поэтому люди заговорили на украинском. "Началось", – говорит один из очевидцев прилета по штабу ЧФ России.

Очевидцы комментируют прилет по штабу: смотрите видео

После удара по штабу Черноморского флота России в здании продолжается пожар. Очевидцы публикуют видео яркого хлопка.

Последствия удара по штабу ЧФ России: смотрите видео

После "хлопка" у оккупантов началась настоящая паника. Людей просят не выезжать в центр Севастополя и не выходить из зданий. На месте работают сотрудники МЧС России.

ГУР МО ранее атаковало Черноморский флот