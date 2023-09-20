Удар был нанесен возле оккупированного Севастополя. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил удар по Крыму и пообещал, что детали будут обнародованы ВСУ и Генштабом. Пока что ВСУ очень лаконичны, поэтому ждем подробностей.

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Что известно о селе Верхнесадовое, где нанесли удар

Командный пункт россиян располагался возле Верхнесадового вблизи оккупированного Севастополя.

Село Верхнесадовое всегда было крымскотатарским и называлось Дуванкой. На 1944 год, когда крымских татар депортировали с их родины, абсолютное большинство населения составляли именно крымские татары. В 1945 году советские власти переименовали село в Верхнесадовое.

В населенном пункте проходит дорога Симферополь – Севастополь и есть железнодорожная станция.

Ранее сегодня так называемый "губернатор" Севастополя заявил об атаке беспилотников и якобы успешной работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача будто бы упали сбитые дроны, там возникли пожары. Как видим, на самом деле российская пе-ве-о дырявая.