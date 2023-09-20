Удару завдали біля окупованого Севастополя. Раніше представник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар по Криму та пообіцяв, що деталі оприлюднять ЗСУ та Генштаб. Поки що ЗСУ дуже лаконічні, тож чекаємо на подробиці.

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Що відомо про село Верхньосадове, де завдали удару

Командний пункт росіян був біля Верхньосадового поблизу окупованого Севастополя. Верхньосадове розташоване в долині річки Бельбек на півдні Кримського півострова – на честь неї названо аеродром, який 20 вересня теж трохи "потривожився".

Село Верхньосадове завжди було кримськотатарським і мало назву Дуванкой. На 1944 рік, коли кримських татар депортували з їхньої батьківщини, абсолютну більшість населення становили саме кримські татари. 1945 року радянська влада перейменувала село на Верхньосадове, місце кримських татар зайняли переселенці з Орловської і Брянської областей.

У населеному пункті нині проходить дорога Сімферополь – Севастополь і є залізнична станція.

Раніше сьогодні так званий "губернатор" Севастополя заявив про атаку безпілотників і нібито успішну роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача буцімто упали збиті дрони, там виникли пожежі. Як бачимо, насправді російська пе-ве-о дірява.