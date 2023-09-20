Президент України зазначив, що Крим є легітимною ціллю для українських ударів. Він пояснив, чому "бавовна" на півострові може стати буденним явищем.
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"Бавовна" в Криму виправдана
У рамках свого візиту до Нью-Йорку для участі в Генасамблеї ООН глава держави дав інтерв'ю, в якому заявив, що американські партнери підтримують Україну у її стратегії по Криму.
Ми думаємо однаково,
– наголосив Зеленський, цим самим розвіявши чутки про напруженість між Вашингтоном та Києвом через систематичні "прильоти" по півострову.
Президент розповів, що удари України по російських матеріально-технічних засобах у Криму спрямовані на те, аби завадити росіянам використовувати півострів для постачання та забезпечення армії знаряддями вбивства українців.
Тимчасово окупований Крим – це місце, де зберігають зброю для вбивства наших мирних жителів. З Криму стріляють по нашій території,
– підкреслив Зеленський.
Крім того, український лідер вкотре наголосив, що будь-який мирний план, при якому Київ має відмовитися від своїх територій, є неможливим. У такий спосіб він прокоментував заяву експрезидента США Трампа, який запропонував "на раз – два" закінчити війну в Україні.
Найяскравіша "бавовна" в Криму: останні новини
- Вранці 17 вересня окупанти жалілися на атаку безпілотників на нафтобазу у Феодосії. А ввечері того ж дня гаряче було у Фіоленті біля Севастополя. Там лунали вибухи. За даними ЗМІ, то була спільна операція ВМС і ГУР.
- 15 вересня у Чорному морі вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" за допомогою експериментального морського дрона Sea Baby.
- 13 вересня вранці українські військові провели чергову спецоперацію в Криму. Її результатами стали катастрофічні пошкодження двох суден: десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов". "Приліт" відбувся прямо на суднобудівний завод у Севастополі. Там якраз проходили технічне обслуговування в сухих доках "постраждалі" судна. У ЗСУ визнали це своєю роботою. Операція готувалася з місяць. На завод у Севастополі було скеровано аж 10 крилатих ракет за підтримки трьох безекіпажних катерів.