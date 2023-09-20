Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив в ефірі телемарафону, що США є найбільшим партнером України з точки зору військової допомоги. Тому очікування України від зустрічі президентів всі прекрасно знають, пише 24 Канал.

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Чого чекає Україна від зустрічі Зеленського з Байденом

Наші очікування всі прекрасно знають, тому що найбільшим партнером з точки зору військової допомоги є США, з точки зору обсягів та точки зору ініціативності,

– заявив радник Андрія Єрмака.

Він уточнив, що Київ прагне, щоб Сполучені Штати почули пряму безпосередню емоційну промову президента. Після цього запланована двостороння розмова, під час якої Володимир Зеленський пояснить:

чому просування Збройних Сил України йде так чи інакше;

що потрібно для того, щоб його пришвидшити;

чому Україна не буде погоджуватись десь зупинитись.

Якої зброї та техніки чекає українська армія

Михайло Подоляк розповів, що українські військові потребують далекобійних ракет ATACMS, адже вони допоможуть бити по логістиці, тилових базах та командних пунктах росіян.

Також треба пришвидшити навчання на F-16, а третя складова – це бронетехніка у будь-якому її вигляді. Також потрібні снаряди для HIMARS,

– розповів радник.

За його словами, головне перед зимою – це поліпшення та збільшення інструментів ППО та ПРО України. Окрім того, Михайло Подоляк додав, що кількість цих систем треба збільшити, адже Росія ключовим елементом війни зробила відверту атаку на:

інфраструктуру;

цивільне населення;

енергетичні об'єкти.

До речі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу розповів, що Джо Байден на зустрічі:

хоче запевнити Зеленського, що підтримка США триватиме й надалі;

прагне почути від Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають, – свого роду його власну оцінку того, який вигляд має ситуація на полі бою;

планує запевнили українського президента, що підтримка США триватиме.

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Зеленський перебуває з візитом в США