Адже почалося своєрідне змагання Китаю та Заходу (США) за ці держави. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що нейтральна позиція країн Глобального Півдня щодо російсько-української війни – неприпустима.
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Боротьба Заходу та Китаю за Глобальний Південь
Плідна робота з країнами Глобального Півдня розпочалася із засідання G7 в Японії. Тоді Захід зрозумів, що ці держави грають ключову роль у російсько-українській війні.
Так, Сполучені Штати оголосили низку ініціатив. Зокрема, створили фонд на 600 мільярдів доларів для зменшення залежності держав Глобального Півдня від Китаю.
Зустріч у Джидді (Формула миру Володимира Зеленського) та останнє засідання G20 (приєднання 55 країн африканського союзу) – боротьба Заходу за країни Глобального Півдня,
– сказав політолог-міжнародник.
Також продовженням цього можна вважати платформу, де зустрінуться перші особи в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН.
Чому для нас важлива підтримка цих країн
Наразі відбувається етап роз'яснення перед країнами Глобального Півдня позиції Заходу, а саме: Росія держава-агресорка, яка порушила міжнародний порядок. Тому нейтралітет Глобального Півдня та застарілі образи на Захід – зовсім недоречні.
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Припустимо, Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою агітуватиме, аби країни перейшли на бік правди та жертви у війні з Росією, тобто – України.
Боротьба та переконання країн Глобального Півдня надзвичайно важливі. Тому що, як голосуватимуть більшість країн в ООН – на тому боці буде правда, – Сполучених Штатів чи Китаю, з його баченням світу,
– наголосив Руслан Осипенко.
Що відомо про Генасамблею ООН
- Володимир Зеленський 18 вересня прибув до США, де починається тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Зеленський представить свою "формулу миру" та спробує розв'язати питання щодо постачання зброї та експорту зерна.
- Також під час цієї події Зеленський може зустрітися з президентом США Джо Байденом. Політики можуть обговорити питання військової допомоги, зокрема, далекобійної зброї.
- Крім цього, президент України матиме зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою. Вони можуть обговорити питання експорту українського зерна.