Прихильники "непоразки" України втрачають свої позиції

Від більшості "престижних" американських ЗМІ на нас линув каламутний потік "доброзичливої" стурбованості:

"На жаль, український контрнаступ не виправдовує очікувань, які на нього покладали. Ми дали українцям все необхідне для успіху, але вони виявилися нездатними подолати навіть перший ешелон лінії Суровікіна. Пора зрозуміти, що Україна ніколи не зможе звільнити військовим шляхом окуповані Росією території. Пора задуматися про припинення вогню та мирну угоду, що передбачає певні територіальні компроміси".

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Вільям Бернс і Джейк Салліван з їхньою лицемірною концепцією "непоразки України", яка насправді прикривала їхню справжню мету – "непоразку Росії", – здавалося, безроздільно домінували в адміністрації Джо Байдена. Вони свідомо блокували постачання Україні зброї, необхідної для її перемоги.

Однак 27 липня я вважав за можливе завершити свою чергову передачу з Вашингтона словами: "Жодні чарівні бернси або саллівани з риб'ячими очима не зможуть змусити Україну відмовитися від вистражданої її героїчним народом перемоги. Поставлять сильні світу цього ЗСУ і ATACMS, і F-16. Нікуди не подінуться. Самі прийдуть і все дадуть".

Якраз наприкінці липня з'явився і з того часу на очах закріплюється рішучий поворот в українському питанні, як американської адміністрації, так і вашингтонського політикуму загалом. "Невразливі", які здобули гору над прихильниками рішучої та демонстративної перемоги України, стрімко втрачають свої позиції.

Тригером цього процесу стала сенсаційна публікація протоколів секретних 2 Track переговорів Томаса Грема в Москві з вищими російськими чиновниками, які проходили з відома та під кураторством Саллівана. Грем, ясна річ, кинувся заперечувати будь-який стосунок до цих переговорів, у яких він, може, надто відверто, але загалом дисципліновано викладав саме салліванську концепцію "непоразки" Росії:

"Фактично ми підкреслили, що США потребують і будуть потребувати досить сильну Росію, щоб створити стабільність на своїй периферії".

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Не менш дискредитованим виявився і Бернс одкровеннями низки співробітників ЦРУ про переговори свого шефа в Кремлі 2 листопада 2021 року. Виявляється, Бернс дав кремлівському диктаторові обіцянку (!), що в ході майбутнього нападу Росії на Україну США не дозволять жертві агресії завдавати ударів по російській території.

Як змінилася тональність американських ЗМІ

Ослаблення позицій Саллівана та Бернса негайно позначилося і на тональності підконтрольних демократам ЗМІ.

Серпневі статті на українську тему, як і червневі та липневі, починалися з тези про досить скромні результати українського наступу. Але висновки із нього робилися абсолютно протилежні. Наступ не досяг поставлених цілей тому, що українці не мали переваги в повітрі. Ми так і не надали їм винищувачі F-16. Отже, тепер коаліції треба готуватися до наступного весняного наступу України і цього разу справді надати Україні всю необхідну зброю для її та нашої спільної перемоги.

На державному рівні цей новий курс був закріплений промовою Ентоні Блінкена 13 вересня у Вищій Дипломатичній школі Університету Джона Хопкінса. Я одразу назвав її фултонською промовою Блінкена. Справді, паралелі зі знаменитою промовою Вільяма Черчилля у 1946 році очевидні.

Однак Блінкен набагато зухваліший і рішучіший, ніж його великий попередник. Він не оголошує новому злу нову холодну війну, яка закінчиться перемогою Заходу через 45 років. Він пропонує покінчити з абсолютним злом путінізму тут і зараз: "Рішення, які ми приймемо сьогодні, визначать майбутнє людства".

"Те, що ми переживаємо зараз, – це більше, ніж просто випробування порядку, який склався після холодної війни. Це його кінець. Агресивна війна Росії в Україні є найбезпосереднішою та найгострішою загрозою міжнародному порядку, закріпленому у Статуті ООН. Одна епоха закінчується – починається нова. Рішення, які ми схвалимо зараз, визначатимуть майбутнє".

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Інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга DW за 17 вересня підтвердило, що мовиться про скоординовану позицію всього Альянсу: "Якщо президент Володимир Зеленський та українці відмовляться від боротьби, їхньої країни більше не буде. Якби президент Владімір Путін та Росія склали зброю, у нас був би мир".

Як досвідчений дипломат і чиновник, Блінкен представив новий курс адміністрації як рішення, яке особисто схвалив і вже послідовно реалізує президент Джо Байден.

Байден і Зеленський мають продемонструвати 20 вересня в Нью-Йорку і 21 вересня у Вашингтоні знову набуту єдність союзників та їх незламну націленість на перемогу.