Сторонники "непоражения" Украины теряют свои позиции

Из большинства "престижных" американских СМИ на нас хлынул мутный поток "доброжелательной" озабоченности:

"К сожалению, украинское контрнаступление не оправдывает ожиданий, которые на него возлагали. Мы дали украинцам все необходимое для успеха, но они оказались неспособны преодолеть даже первый эшелон линии Суровикина. Пора понять, что Украина никогда не сможет освободить военным путем оккупированные Россией территории. Пора задуматься о прекращении огня и мирном соглашении, предусматривающем определенные территориальные компромиссы".

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Уильям Бернс и Джейк Салливан с их лицемерной концепцией "непоражения Украины", которая на самом деле прикрывала их истинную цель – "непоражение России", – казалось, безраздельно доминировали в администрации Джо Байдена. Они сознательно блокировали поставки Украине оружия, необходимого для ее победы.

Однако 27 июля я считал возможным завершить свою очередную передачу из Вашингтона словами: "Ни волшебные бернсы или салливаны с рыбьими глазами не смогут заставить Украину отказаться от выстраданной ее героическим народом победы. Поставят сильные мира сего ВСУ и ATACMS и F-16. Никуда не денутся. Сами придут и все дадут".

Как раз в конце июля появился и с тех пор на глазах закрепляется решительный поворот в украинском вопросе как американской администрации, так и вашингтонского политикума в целом. "Неуязвленные", которые одержали верх над сторонниками решительной и демонстративной победы Украины, стремительно теряют свои позиции.

Триггером этого процесса стала сенсационная публикация протоколов секретных 2 Track переговоров Томаса Грэма в Москве с высшими российскими чиновниками, которые проходили с ведома и под кураторством Салливана. Грэм, конечно, бросился отрицать любое отношение к этим переговорам, в которых он, может, слишком откровенно, но в целом дисциплинированно излагал именно салливанскую концепцию "непоражения" России:

"Фактически, мы подчеркнули, что США нуждаются и будут нуждаться в достаточно сильной России, чтобы создать стабильность на своей периферии".

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Не менее дискредитированным оказался и Бернс откровениями ряда сотрудников ЦРУ о переговорах своего шефа в Кремле 2 ноября 2021 года. Оказывается, Бернс дал кремлевскому диктатору обещание (!), что в ходе предстоящего нападения России на Украину США не позволят жертве агрессии наносить удары по российской территории.

Как изменилась тональность американских СМИ

Ослабление позиций Салливана и Бернса немедленно сказалось и на тональности подконтрольных демократам СМИ.

Августовские статьи на украинскую тему, как и июньские и июльские, начинались с тезиса о довольно скромных результатах украинского наступления. Но выводы из него делались совершенно противоположными. Наступление не достигло поставленных целей потому, что в украинцев не было преимущества в воздухе. Мы так и не предоставили им истребители F-16. Итак, теперь коалиции нужно готовиться к следующему весеннему наступлению Украины и на этот раз действительно предоставить Украине все необходимое оружие для ее и нашей победы.

На государственном уровне этот новый курс был закреплен речью Энтони Блинкена 13 сентября в Высшей Дипломатической школе Университета Джона Хопкинса. Я сразу назвал ее фултонской речью Блинкена. В самом деле, параллели со знаменитой речью Уильяма Черчилля в 1946 году очевидны.

Однако Блинкен гораздо более дерзок и решителен, чем его великий предшественник. Он не объявляет новому злу новую холодную войну, которая закончится победой Запада через 45 лет. Он предлагает покончить с абсолютным злом путинизма здесь и сейчас: "Решения, которые мы примем сегодня, определят будущее человечества".

"То, что мы переживаем сейчас, – это больше, чем просто испытание порядка, сложившегося после холодной войны. Это его конец. Агрессивная война России в Украине является самой непосредственной и острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН. Одна эпоха заканчивается – начинается новая. Решения, которые мы одобрим сейчас, будут определять будущее".

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Интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга DW за 17 сентября подтвердило, что говорится о скоординированной позиции всего Альянса: "Если президент Владимир Зеленский и украинцы откажутся от борьбы, их страны больше не будет. Если бы президент Владимир Путин и Россия сложили оружие, у нас был бы мир".

Как опытный дипломат и чиновник Блинкен представил новый курс администрации как решение, которое лично одобрил и уже последовательно реализует президент Джо Байден.

Байден и Зеленский должны продемонстрировать 20 сентября в Нью-Йорке и 21 сентября в Вашингтоне вновь обретенное единство союзников и их несокрушимую нацеленность на победу.