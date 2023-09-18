Нынешняя законотворческая рамка о ветеранах войны является советским пережитком. Она была принята еще тридцать лет назад на основе ветеранского опыта Второй мировой войны.

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Этот опыт никак не представляет опыт и потребности современных ветеранов, а также их семей. Вместе с тем, с 2014 года в этот закон искусственно пытались втиснуть других действительных ветеранов, то есть людей с комбатантским опытом. Кроме того, существующая система социальной защиты ветеранов является устаревшей и экономически нереалистичной.

Кто такой ветеран?

Перед принятием нового ветеранского закона должны прийти к видению и ответам на вопросы – кто такие ветераны и какие потребности они имеют, согласно их военному опыту. Пережили ли они плен? Потеряли ли жилье? Имеют ли инвалидность? Нуждаются ли в трудоустройстве? И много другого.

Ключевое здесь – уникальный опыт ветерана, полученный во время военной службы и приводящий к последствиям в гражданской жизни. Именно эти последствия государство должно учитывать при разработке ветеранской политики. Важно понимать, что новое определение о ветеранах войны повлияет не только на бывших или нынешних защитников страны, но и на будущих военных.

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Действующие критерии для определения статуса "ветеран" следует пересмотреть

Предлагаемый проект №9637 считает продолжительность боевых предписаний критерием для категоризации ветеранов. Но этот критерий в действительности может быть оторван от контекста и не отражать уровень реальных потребностей социальной поддержки: одна и та же продолжительность службы может происходить при разных обстоятельствах и иметь разные последствия для военного.

Более того, такое разделение свидетельствует о неуважении государства к принципу подчиненности в Силах обороны. Потому что военнослужащие не всегда могут выбирать задание или время, в течение которого будут выполнять его, а полностью подчиняются командованию и поставленным задачам.

Такая категоризация только будет способствовать разделению ветеранского сообщества и приведет к росту общественного напряжения. Кроме того, такие критерии сейчас сомнительны также потому, что процедуры по так называемым БР-кам не всегда прозрачны и объективны.

Ветеран и их потребности должны быть в центре государственной политики

Новая ветеранская политика также должна быть эмпатической в сфере социальной защиты, то есть учитывать потребности и состояния ветеранов. Например, одной из важных групп могут быть ветераны с территорий, которые до сих пор остаются временно оккупированными. Мы очень мало знаем о современных ветеранах во время полномасштабного вторжения.

Мы в "Принципе" считаем, что для качественного прогнозирования таких групп нет агрегированных и обработанных государством данных. Государство должно ввести реестры:

Единый реестр ветеранов войны,

Электронная система социальной защиты,

взаимодействие с электронной системой здравоохранения.

Они являются важным инструментом планирования любых вмешательств в ветеранскую политику.

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Новая политика только с привлечением мнений ветеранов

Я убежден, что подобные законы несут очень серьезные изменения. Они могут подорвать и без того шаткое доверие ветеранов к государству. Все инициативы должны обсуждаться с ветеранским кругом, государство должно создавать рабочие группы перед принятием соответствующих законопроектов и вовлекать в них ветеранов, их семьи и специалистов, работающих в этой сфере. Иначе это будет только неуважением к ветеранам.

Произошедшее с законопроектом №9637 – это игнорирование принципов доброго управления, демократичности, прозрачности и подотчетности перед обществом.

Я призываю народных депутатов с максимальным уважением относиться к ветеранам, привлекать их мнения и сознательно принимать законопроекты, решающие судьбу людей, жертвующих собой ради государства.