Близнецы-изгнанники Путин и Ким Чен Ын

Они очень похожи – именно в авторитарной неадекватности. Просто близнецы-изгнанники.

Актуально Путин готовится укрепить северокорейского монстра

"Чемоданный фюрерок" как маньяк-недоросток повторяет глупое оправдание, будто бы его заставили ворваться в Украину. Ну да, начать агрессивную войну с целью захвата территорий другой страны – заставили... Видимо, голос из подземелья, похожий на голос местного патриарха.

А Ким Чен Ын "упрекает", что Северная Корея станет бок о бок с Россией в антиимпериалистической борьбе. Это при том, что русская пропаганда круглосуточно взывает, что там возрождается как раз русско-советская империя. И ничто другое. Но товарищ Ким поддерживает. Но против...

Оба диктатора намерены жить и царствовать вечно. Ведь антиимпериалистические планы составляют на десятилетие.

Однако украинцев, конечно, в первую очередь интересует потенциальное предоставление оружия из Северной Кореи.

Напомню: наше ГУР считает, что и сейчас северокорейские боеприпасы поставляются в недоимперию. Первые разговоры о таких поставках пошли еще в середине 2022 года.

Неадекваты друг другу помогают давно. Но небольшими порциями, чтобы санитары не заметили.

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Ким Чен Ын не перейдет границу в помощи России

Здесь я должен выразить, даже страшное, комплимент Ким Чен Ыну: он младше и еще не настолько в маразме, как Путин, вынужденный делить свои и без того усохшие мозги между собой и двойником. Поэтому Ын старается не заигрываться, в отличие от "чемоданного".

Кто-то задавал себе вопрос: а почему не по размеру обнаглевшую Северную Корею те же США давно не поставили на место? А потому что она нужна – именно такая, показательно угрожающая. Это для американского истеблишмента удобный и безотказный раздражитель. В любой момент какие-либо страшные заявления. Но только слова, а если пуск ракеты, то куда-нибудь в море. При этом Северная Корея соглашается, например, выставлять на Олимпиаду совместную с Южной Кореей команду по отдельным видам спорта. Опять же, если уважаемые люди попросят.

Заметьте В какую лотерею каждый день играет русский флот

Товарищ Ын научился монетизировать собственную неадекватность. Он сияет лучами Чучхе только в направлении, согласованном с ненавистным империализмом. Только так его жестокую, но забавную диктатуру оставляют существовать. И даже подбрасывают деньги под гуманитарным флагом.

Поэтому не думаю, что северокорейский кровавый пушист перейдет определенную границу в помощи старшему неадеквату. Он же не отмороженные аятоллы. Давать оружие будет, но столько, чтобы оно не стало критическим фактором этой войны.

Это, разумеется, если товарищ Си не станет настаивать на другом. Но все это где-то в следующем году. После того как российская космическая станция мягко сядет на Луну (это аналог высказывания "когда рак на горе свистнет").