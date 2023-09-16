Близнюки-вигнанці Путін та Кім Чен Ин

Вони дуже схожі – саме в авторитарній неадекватності. Просто близнюки-вигнанці.

Актуально Путін готується зміцнити північнокорейського монстра

"Валізний фюрерок" як маніяк-недоросток повторює дурнувате виправдання, що його нібито примусили вдертися в Україну. Ну так, розпочати агресивну війну з метою захоплення територій іншої країни – змусили... Мабуть, голос з підземелля, схожий на голос місцевого патріарха.

А Кім Чен Ин "закидає", що Північна Корея стане пліч-о-пліч з Росією в антиімперіалістичній боротьбі. Це при тому, що російська пропаганда цілодобово волає, що там відроджується як раз російська-радянська імперія. І ніщо інше. Але товариш Кім підтримує. Але проти...

Загалом обидва диктатори мають намір жити й царювати вічно. Адже антиімперіалістичні плани складають на десятиріччя.

Проте українців, звісно, в першу чергу цікавить потенційне надання зброї з Північної Кореї.

Нагадаю: наше ГУР вважає, що й зараз північнокорейські боєприпаси постачаються в недоімперію. Перші розмови про таке постачання пішли ще у середині 2022 року.

Отож неадеквати один одному допомагають давно. Але невеличкими порціями, щоб санітари не помітили.

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Кім Чен Ин не перейде межу в допомозі Росії

Тут я повинен висловити, аж страшне, комплімент Кім Чен Ину: він молодший і ще не настільки в маразмі, як Путін, який змушений ділити свої й без того всохлі мізки між собою і двійником. Тому Ин намагається не заграватися, на відміну від "валізного".

Хтось ставив собі питанням: а чому не по розміру знахабнілу Північну Корею ті ж США давно не поставили на місце? А тому, що вона потрібна – саме така, показово загрозлива. Це для американського істеблішменту зручний і невідмовний подразник. У будь-який момент будь-які страшні заяви. Але тільки слова, а якщо пуск ракети, то кудись у море. При цьому Північна Корея погоджується, наприклад, виставляти на Олімпіаду спільну з Південною Кореєю команду в окремих видах спорту. Знов таки, якщо поважні люди попросять.

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Товариш Ин навчився монетизувати власну неадекватність. Він сяє променями Чучхе лише у напрямку, погодженому з ненависним імперіалізмом. Лише так його жорстоку, але кумедну диктатуру залишають існувати. І навіть підкидають грошенят під гуманітарним прапором.

Тому не думаю, що північнокорейський кривавий пухнастик перейде певну межу в допомозі старшому неадеквату. Він же не відморожені аятоли. Давати зброю буде, але стільки, щоб вона не стала критичним чинником цієї війни.

Це, зрозуміло, якщо товариш Сі не почне наполягати на іншому. Але все це – десь у наступному році. Після того, як російська космічна станція м'яко сяде на Місяць (це аналог вислову "коли рак на горі свисне").