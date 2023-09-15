Які сигнали Путін подає Заходу

Зустріч на російському космодромі на Далекому Сході – прямий натяк на те, що Північна Корея може отримати допомогу у запуску супутників. Адже наразі у режиму це не працює: попередні запуски були невдалими.

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Відвідування заводу, де виробляють літаки "Су", – це ще один сигнал, адже це ще одне слабке місце режиму Кім Чен Ина.

Очільник Кремля Владімір Путін говорить Заходу й азійським країнам, що готовий "закрити" слабкі місця і зміцнити монстра, зробивши його водночас більш залежним від Росії.

Північна Корея завжди була зобов'язана своїм існуванням Китаю. Очевидно, що цей візит теж з китайцями щонайменше обговорювали, якщо не погоджували. Китайцям потрібно ускладнити стратегію їхнього стримування з боку США та азійських країн і зробити Північну Корею більш потужною, але контрольованою.

Новина про те, що Путін прийняв запрошення відвідати Пхеньян, є його очевидним прагненням створити дуже нерівне, але пов'язане спільною антипатією до Заходу партнерство у сфері безпеки. Кім Чен Ин розуміє, що він потрібний: від поставок озброєнь до геополітики і, звісно, радіє, адже він отримає продовольство та, можливо, обмежений доступ до технологій.

Ізоляція Росії працює навіть в Азії

Утім китайці мають обережно ставитися до зростання впливу Росії у Північній Кореї. Це завжди була їхня вотчина і ділити її з Путіним вони точно не дуже раді. Відсутність високого китайського представництва на економічному форумі у Владивостоці – це найкраще свідчення, що в Китаю з Росією все далеко не просто.

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Путін відкривав форум у сумній компанії з віцепрезидентом Лаосу, що мало кепський і навіть принизливий вигляд. Хоча, напевно, Москва зробила все, щоб забезпечити присутність високих гостей з Азії. Партнерство з "товаришем Кімом" – це останнє, до чого може вдатися Путін, когось гіршого у світі банально немає.

Тому попри всі ризики постачання зброї, сам факт візиту для нас геополітично – це хороший знак. Ізоляція Росії працює навіть в Азії, хоч і зовсім не так, як нам би хотілося – дуже вибірково і на основі "азійських" геополітичних уявлень, що дуже відрізняються від наших.

Токсичність Путіна відчувається в Азії – візит північнокорейського диктатора і вражаюча відсутність азійських лідерів у Владивостоці краще за будь-які приклади.