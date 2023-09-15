Вибори у США і тема України

Сам факт зустрічі є досить важливим на тлі дискусій, які сьогодні відбуваються у США. Вони стосуються подальшої допомоги Україні і того, як визначитися з подальшим ходом війни, яка має на меті звільнення українських земель від російської окупації та гарантування безпеки України в майбутньому.

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Саме для того, щоб зустріч президентів США та України була результативною, до Києва приїжджав державний секретар США Ентоні Блінкен. Під час його перемовин з Володимиром Зеленським та іншими українськими урядовцями якраз могли обговорюватися деталі консультацій, які відбудуться між президентами.

Цю зустріч зараз не варто недооцінювати, адже Джо Байден входить у період передвиборчої кампанії наступного року. Стає зрозуміло, що головним конкурентом Байден буде 45-й президент США Дональд Трамп, який продовжує запевняти, що він легко вирішив би проблему війни Росії з Україною.

Саме Трамп і багато інших представників республіканського політичного істеблішменту виступають проти збільшення допомоги Україні. Багато з них навіть говорять, що така допомога затягує війну. Тут президенту США Байдену дуже важливо витримати критику з боку представників республіканців та не дати їм можливості перетворити українське питання на важливе питання у передвиборчій кампанії, що може відобразитися на рішеннях американського Конгресу.

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Не варто забувати, що Зеленський прибуде у США в той момент, коли знову назріває можливість обговорення питання імпічменту американському президенту. На цей раз – Байдену, і на це раз це також пов'язано з Україною. Однак тепер мовиться про ситуацію навколо української бізнесової сили.

Варто нагадати, що президент Зеленський був у США вперше тоді, коли питання імпічменту було пов'язане з тодішнім президентом Трампом та Україною. Ще один імпічмент пов'язаний з Україною може засвідчувати, що питання контактів з нашою країною стає досить важливою частиною американської політики.