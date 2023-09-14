NBC News з посилання на високопоставленого українського чиновника інформує, що Зеленський планує наступного тижня відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку й зустрітися з президентом Джо Байденом.

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Зеленський планує відвідати США

Наразі незрозуміло, де відбудеться зустріч Байдена і Зеленського: у Нью-Йорку чи в Білому домі. Як пише видання, Білий дім відмовився від коментарів.

Попередня зустріч Байдена із Зеленським відбулася у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі. Також Зеленський і Байден мали можливість для зустрічі у травні під час саміту G7.

Крім того, Байден відвідав Київ у лютому з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії. Тоді президент США провів переговори із Зеленським та привіз у Київ новий пакет допомоги.

На початку вересня до Києва приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. У Києві Блінкен оголосив, що США виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 мільярд доларів.

Блінкен сказав, що президент Байден чекає на зустріч із Зеленським.

Для чого Зеленський їде в Нью-Йорк