NBC News з посилання на високопоставленого українського чиновника інформує, що Зеленський планує наступного тижня відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку й зустрітися з президентом Джо Байденом.
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Зеленський планує відвідати США
Наразі незрозуміло, де відбудеться зустріч Байдена і Зеленського: у Нью-Йорку чи в Білому домі. Як пише видання, Білий дім відмовився від коментарів.
Попередня зустріч Байдена із Зеленським відбулася у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі. Також Зеленський і Байден мали можливість для зустрічі у травні під час саміту G7.
Крім того, Байден відвідав Київ у лютому з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії. Тоді президент США провів переговори із Зеленським та привіз у Київ новий пакет допомоги.
На початку вересня до Києва приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. У Києві Блінкен оголосив, що США виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 мільярд доларів.
Блінкен сказав, що президент Байден чекає на зустріч із Зеленським.
Для чого Зеленський їде в Нью-Йорк
- Видання Bloomberg писало, що Зеленський може відвідати Генасамблею ООН, щоб представити "формулу миру", яка має покласти край війні Росії проти України.
- Щодо переговорів Зеленського й Байдена, то однією з тем може бути поставка Україні далекобійних ракет ATACMS. За даними CNN, Байден вже найближчим часом може ухвалити остаточне рішення щодо передачі далекобійних ракет Україні.
- Нещодавно в інтерв'ю CNN Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на отримання далекобійних ATACMS від США вже восени.