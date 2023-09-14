NBC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом.

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Зеленский планирует посетить США

Пока не ясно, где состоится встреча Байдена и Зеленского – в Нью-Йорке или в Белом доме. Как пишет издание, Белый дом отказался от комментариев.

Предыдущая встреча Байдена с Зеленским состоялась в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Также Зеленский и Байден имели возможность для встречи в мае во время саммита G7.

Кроме того, Байден посетил Киев в феврале по случаю годовщины полномасштабного вторжения России. Тогда президент США провел переговоры с Зеленским и привез в Киев новый пакет помощи.

В начале сентября в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве Блинкен объявил, что США выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 миллиарда долларов.

Блинкен сказал, что президент Байден ждет встречи с Зеленским.

Для чего Зеленский едет в Нью-Йорк