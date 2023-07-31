В частности, по данным журналистов издания Bloomberg, там он хочет представить "формулу мира". Пока в Офисе Президента не высказывались относительно возможной поездки главы государства.

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Зеленский может посетить Нью-Йорк

Авторы издания отмечают, что во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года Зеленский может лично представить украинский "формулу мира", которая должна положить конец войне против нашего государства.

В то же время, в Киеве отметили, что во время работы Генассамблеи ООН может состояться и саммит посвященный обсуждению "формулы мира". Однако в издании подчеркнули, что некоторые союзники Украины все же против участия Зеленского во встрече по логистическим соображениям, а также из-за необходимости заручиться поддержкой стран Глобального Юга, то есть Африки, Азии и Латинской Америки.

Также в материале отметили, что Россия также может принять участие во время высокой недели в Генассамблее ООН, в том числе и в Совбезе ООН, но окончательных решений пока нет.

Авторы издания также заверили, что они не ожидают личного присутствия Путина на этом мероприятии, ведь после издания ордера на арест Международным уголовным судом его заграничные поездки стали значительно ограничены.

Справка! Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН – кульминация сессии этой организации, которая открывается каждый год в сентябре. В этом мероприятии принимают участие высшие представители государств-членов ООН: президенты, главы правительств или министры иностранных дел.

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