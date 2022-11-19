Как сказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, 18 ноября онр обратился к участникам форума безопасности в канадском Галифаксе.

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Там он в очередной раз представил украинскую "формулу мира" и пригласил Канаду и других наших партнеров присоединиться к ее реализации. Как рассказал Зеленский, Украина делает все, чтобы обезвредить каждый из элементов, из которых состоит российская агрессия, а значит обезвредить саму Россию.

Пригласил Канаду избрать для себя такой компонент "формулы мира", в котором они могут проявить свое лидерство. Именно в этом и есть смысл того, как мы излагаем наши предложения по восстановлению мира. Мы их разложили на элементы, из которых состоит российская агрессия, и делаем все, чтобы обезвредить каждый из этих элементов.

– отметил глава государства.

По словам Зеленского, он ежедневно получает положительный фидбек в мире по поводу такого подхода.

"Ведущие лидеры поддерживают украинскую конструктивность, и я верю, что нам удастся реализовать нашу "формулу мира", – добавил он.

Что известно об украинской "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 рассказал о "формуле мира" в войне России против Украины. Предложения включают в себя вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Предложения Украины по миру включают:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственную безопасность;

энергетическую сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

В ответ на это на болотах снова завыли

Заявление Зеленского сразу же прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля тоже обвинил Украину в отказе от мирных переговоров.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров. Прихвостень Владимира Путина убежден, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".

В конце концов действия России были более красноречивыми, чем слова. В тот же день после объявления Зеленского деталей об украинской "формуле мира" россияне атаковали ракетами Киев и ряд регионов. Прилеты в жилые дома были зафиксированы в Печерском и Оболонском районе столицы.

А украинская энергетика пострадала в такой степени, что примерно 40% потребителей остались без света. Власти советуют украинцам готовиться к долгим отключениям. Электроэнергии может не быть днями.

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