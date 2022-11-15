Зеленский произнес речь перед лидерами G20. О чем говорил украинский лидер – читайте в материале 24 канала.

Заметьте Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны, – The Guardian

О чем говорил Зеленский на саммите G20

Президент Украины на саммите "Большой двадцатки" заявил, что у каждого из лидеров стран на столе есть предложения Киева на родном для каждого государства языке.

Президент также рассказал, что вернулся из Херсона – одного из важнейших городов Юга Украины и единственного областного центра, который Россия захватила с 24 февраля 2022 года.

Выступление Зеленского на саммите G20: смотрите видео

Зеленский и саммит G20 – главное

На саммит G20 Зеленского пригласил Джоко Видодо – президент Индонезии. Украинский лидер сообщил новость еще в апреле 2022 года.

В течение нескольких месяцев продолжалось обсуждение, примет ли Зеленский участие в саммите, если там будет присутствовать Владимир Путин. Сам украинский лидер комментировал это так: "позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если российский лидер будет участвовать, то Украина – не будет".

Уже 8 ноября стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите. Подчеркнули, что согласовывают формат выступления.

Впоследствии Михаил Подоляк отметил, что присутствие Зеленского на саммите – это будущее цивилизации, ведь президент будет говорить о войне и мире.

Во время вечернего обращения 13 ноября Зеленский заявил, что во время недели саммита Украина ответит на все ключевые вопросы, которые беспокоят украинцев, а также – международных партнеров.

Заметьте – Зеленский в Херсоне откровенно пообщался с журналистами: смотрите видео