Зеленский на саммите назвал условия прекращения войны. Также он попросил созвать международное сообщество "зацементировать ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение "российской агрессии".

Зеленский назвал условия прекращения войны

Мы не позволим России ждать и наращивать свои силы… Я убежден, что сейчас пришло время, когда войну России нужно и можно остановить,

– сказал Зеленский.

По его словам, война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.