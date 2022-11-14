В течение дня дипломаты искали оптимальные для них формулировки. СМИ заявили, что согласованный проект корреспондируется с предварительной резолюцией ООН. Тогда также говорилось об озабоченности по поводу российской агрессии. Кроме того, от страны-агрессора потребовали вывести оккупантов из Украины.

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Проект заявления, одобренный 14 ноября, отмечает разногласия в том, что Россия отказывается называть свое полномасштабное вторжение в Украину войной. Как следствие, некоторые дипломаты предлагали говорить о "войне в Украине", а не о "войне России в Украине".

Также дипломатам удалось достичь согласия по формулировкам, осуждающим любые угрозы использования ядерного оружия. СМИ заявили, что на этом особо настаивали представители Штатов.

СМИ говорят, что Россия готова принять заявление G20

Кроме того, СМИ сообщают, что Россия одобрит заявление G20, в котором будет говориться об осуждении войны. Важно отметить, что используют именно это слово, в то время как Россия продолжает нести бред о "спецоперации".

Это означает, что Россия уже не рассчитывает даже на поддержку Китая в пределах G20.

Важно! Кроме того, некоторые СМИ заговорили о раздельном коммюнике, подписанном странами. Штаты следят за ситуацией. Между тем, во Франции считают, что Россия не подпишет заявление, в котором будет говориться о "войне".

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