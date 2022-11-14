Упродовж дня дипломати шукали найоптимальніші для них формулювання. ЗМІ заявили, що узгоджений проєкт – кореспондується з попередньою резолюцією ООН. Тоді також мовилося про стурбованість з приводу російської агресії. Окрім того, від країни-агресорки вимагали вивести окупантів з України.

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Проєкт заяви, який схвалили 14 листопада, відзначає розбіжності у тому, що Росія відмовляється називати своє повномасштабне вторгнення в Україну війною. Як наслідок, деякі дипломати пропонували говорити про "війну в Україні", а не "війну Росії в Україні".

Також дипломатам вдалося досягнути згоду щодо формулювань, які засуджують будь-які загрози використання ядерної зброї. ЗМІ заявили, що на цьому особливо наполягали представники Штатів.

ЗМІ кажуть, що Росія готова прийняти заяву G20

Окрім того, ЗМІ повідомляють, що Росія схвалить заяву G20, у якій мовитиметься про засудження війни. Важливо зауважити, що використають саме це слово, у той час, як Росія продовжує нести маячню про "спецоперацію".

Це означає, що Росія вже не розраховує навіть на підтримку Китаю у межах G20.

Важливо! Окрім того, деякі ЗМІ заговорили про роздільне комюніке, яке можуть підписати країни. Штати стежать за ситуацією. Тим часом у Франції вважають, що Росія не підпише заяву, у якій мовитиметься про "війну".

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