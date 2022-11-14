Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Зеленський жартівливо прокоментував візит до Херсона.
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За лаштунками саміту обговорюватимуть подальшу долю Росії
Шейтельман зазначив, що за лаштунками саміту G20 будуть обговорювати подальшу долю Росії. ЗСУ звільнили Херсон якраз напередодні саміту, а Зеленський відвідав місто в перший день роботи G20. Тепер про це говорять учасники саміту, розуміючи різницю між українською та російською владою, адже Путін так і не відвідав жодну окуповану територію, навіть Донбас за всі 8 років.
Візит Зеленського до Херсона стане ще одним ударом не лише по Лаврову, а й по російській позиції, яка буде представлена на G20. Є формула, що Україну не можна обговорювати без України, і з нею згодні всі країни Заходу, всі наші союзники. Однак при цьому Росію можна обговорювати без Росії,
– зауважив політтехнолог.
Лавров сидітиме окремо
Він продовжив, що Лавров буде сидіти окремо й участі в обговоренні майбутнього Росії не братиме. Імовірно, ця дискусія може бути закритою. А голова російської делегації сидітиме окремо за дитячим столиком, а не з "великими дядьками",
"Адже Путін не наважився поїхати. До речі за це його вже встигли осудити. Мовляв, це несерйозно, на що ви тепер розраховуєте після відмови їхати розмовляти", – наголосив Шейтельман.
Україна цікава всім
За його словами, візит Зеленського до Херсона сприймається за кордоном як диво і справжній подвиг. Президент України поїхав у деокуповане місто фактично одразу, там ще не встигли навіть провести розмінування. Ніхто з лідерів G20 на таке не здатен, а тому кожен з них захоплюється мужністю українського президента, а разом з тим і всього українського народу.
Звісно, всі будуть говорити з Україною. Зрозуміло, що треба робити з Україною в майбутньому. Її треба брати в Євросоюз, допомогти їй відновити економіку, інфраструктуру тощо, і весь світ до цього готовий,
– підкреслив політтехнолог.
Шейтельман про те, що візит Зеленського до Херсона стане ударом по позиції Росії на G20: дивіться відео
Головне питання – що робити з Росією
На його думку, головним питанням залишається: "Що робити з програвшою Росією?":
- Як відібрати в неї ядерну зброю, аби вона не планувала нових воєн.
- Як бути з приниженою Росією.
- Як бути з Росією без Путіна.
- Кого приводити до влади в Росії і як з ним говорити.
"Якщо ЗМІ не брешуть, то зараз у Туреччині проходять секретні перемовини між Наришкіним, директором Служби зовнішньої розвідки Росії, і керівником ЦРУ США. Це не 100% інформація, але схожа на достовірну. Тобто, зараз можуть іти розмови про "формулу Зеленського" з певними коригуваннями, наприклад віддати Крим не одразу, а за кілька років", – підсумував Шейтельман.
Саміт G20: останні новини
- Західні ЗМІ стверджують, що Сєргєй Лавров потрапив до лікарні після зустрічі на саміті G20 на Балі. У російського дипломата виникли проблеми з серцем.
- На Балі, в Індонезії, відбувається саміт G20. Генеральний секретар ООН намагається налагодити діалог окремо з українською та російською делегацією.
- Україна, як постраждала від російської агресії країна, закономірно вимагає поглиблення зовнішньої ізоляції Кремля. Водночас потрібно врахувати, що не всі країни з групи G20 прагнуть того ж.