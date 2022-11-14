Про це сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш на саміті G20. Він не повідомив деталі розмов.
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"У п'ятницю у нас була дуже важлива зустріч між нашою делегацією та делегацією Росії", – зазначив генсек ООН.
Готується до розмови з представниками України
Гутерреш розповів, що також контактував на минулих вихідних з українською стороною. Він розповів, що незабаром матиме розмову з Києвом.
Зустрінусь з делегацією на цьому саміті, – сказав Гутерреш.
Він розповів, що ООН не залучена до перемовин США та Росії, про які стало відомо 14 листопада. Проте оцінив цей процес позитивно.
Зверніть увагу – деталі саміту G20: дивіться відео
Що відомо про саміт G20
- До 16 листопада триватиме сімнадцята зустріч глав держав G20 та держав-партнерів.
- Російський президент Владімир Путін не буде на саміті, але відправив на зустріч міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова.
- Президент США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться особисто, щоб шукати потенційні сфери для співпраці й зупинити погіршення відносин.
- Володимир Зеленський приєднається до саміту онлайн.