Лідери більшості наймогутніших держав світу прибувають до Індонезії перед відкриттям саміту цього вівторка. Усі вони об’єднані побоюваннями щодо шаленої інфляції, нестабільності та нестачі продовольства та енергії, але роз’єднані розбіжностями щодо війни в Україні, її винуватця та способами завершення конфлікту.

Читайте також Перспективи світової економіки стають все "похмурішими", – МВФ

Зверніть увагу, Володимир Путін не відвідає саміт G20 особисто. Він відправив на зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Також, є ймовірність, що Путін приєднається до дискусії віртуально.

Перша зустріч G20 після холодної війни

Це перша G20, яка відбудеться після закінчення епохи після холодної війни. Очікується, що війна в Україні та її наслідки стануть головною темою зустрічі.

Ми знову опинилися в глобальному ландшафті, в якому існує мілітаризоване суперництво між Заходом і Росією. І це суперництво зараз поширюється на Китай. І, як наслідок, здатність G20 функціонувати як кооперативний орган піддається великому сумніву,

– Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Нью-Йоркського мозкового центру Council on Foreign Relations.

Китай та Індія, найбільш густонаселені країни світу та дві з шести найбільших економік, не засудили Путіна та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А до прикладу інші члени G20, такі як Саудівська Аравія, Південна Африка та Туреччина, відхилили вимоги Заходу покарати Росію за її вторгнення.

Важливо, президенти Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть свою першу особисту зустріч на саміті як лідери. Вони шукатимуть потенційні сфери для співпраці, щоб припинити погіршення відносин.

Про що говоритимуть на саміті

Вступна дискусія буде зосереджена на війні в Україні. Крім того, президент України Володимир Зеленський звернеться до зібрання віртуально.

Друга сесія буде зосереджена на глобальній охороні здоров’я, а третя – на цифрових проблемах.

Західні лідери використають саміт, щоб отримати підтримку щодо запропонованого обмеження цін на експорт російської нафти. Вони намагатимуться знайти розв'язати проблему нестачі продовольства та добрив, спричиненої вторгненням.

Прогнозують, що велика увага буде прикута до президента Китаю, оскільки чимало членів G20 стурбовані його відносинами з Кремлем.

Цікаво, що західні офіційні особи повідомили, що для багатьох держав, які не входять до G7, економічні виклики є важливішими, ніж сам конфлікт в Україні. Тому вони наполягатимуть на пошуку рішень для таких країн, а не вимагатимуть про приєднання до засудження Росії.