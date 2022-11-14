Скільки коштуватиме готівковий долар протягом цього тижня та які фактори впливають на коливання курсу, дізнавався 24 канал.

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Коливання курсу минулого тижня

У понеділок зранку учасники готівкового валютного ринку намагалися ще більше підняти курс продажу долара, розвиваючи проміжний успіх "гри на підвищення". Проте попит на іноземну валюту не готовий підтримувати занадто різкі рухи.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка За кожною активною спробою підвищити курс відбувається відкат котирувань. Щоправда, на ринку спостерігається помірний дисбаланс між попитом та пропозицією на користь першого. Тому після кожної такої ітерації ринок виходить на дещо вищий рівень балансу.

Яким долар буде на цьому тижні

Найближчого тижня на ринку, скоріш за все, спостерігатиметься аналогічна ситуація. Окрім того, все більше українців будуть забирати свої доларові вкладення з депозитів.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів, що їх вже більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом МВРУ. Це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.

З іншого боку, існуючи механізми купівлі валюти за пільговим курсом, як і раніше, стримуватимуть зростання курсу. "Чим більшою буде різниця між фіксованим та курсом готівкового ринку, тим сильніший буде цей вплив", – наголосила Анна Золотько.

На думку експертки, наступного тижня готівковий курс долара коливатиметься в коридорі 40,1-41,1 гривні.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,10 гривні (без змін проти 11 листопада), а продати за 40,60 гривні (без змін).

Готівкове євро банки купують за 40 гривень (+60 копійок), а продають в середньому за 41 гривня (+50 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,47 гривні (+6 копійок), а продають – за 40,73 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (+64 копійки), а продаж – 41,26 гривні (+33 копійки).

Курс на чорному ринку