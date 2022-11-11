З якими проблемами можуть зіштовхнутися клієнти банків під час відключення світла, розповість 24 канал. За словами заступника Голови Правління Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) Борис Рафалович, банки були готові до відключень світла ще задовго до того, як вони почались. Незважаючи на це, деякі незручності доводиться терпіти.

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Графік роботи відділень

Попри відключення, графік роботи відділень багатьох банків залишається незмінним. Там, де це можливо, відділення намагаються облаштувати генераторами, портативними системами живлення та іншими резервними джерелами, що забезпечують нормальну роботу. Втім, якщо відділення не обладнане альтернативним джерелом енергії, то під час відключень світла воно закриється.

Борис Рафалович Заступник Голови Правління COMINBANK Графік може бути ситуативно переглянутий, якщо виникне така необхідність. Проте тактика роботи полягає в гнучкості, швидкому ухваленні рішення і намірі підтримувати безперервність послуг. Наразі перебоїв у обслуговуванні фізосіб та компаній ми не допускаємо, звісно з орієнтацією на “банківський день” і правила загальні для всього ринку.

Банкомати під час відключення світла

Те саме стосується і зняття коштів з банкомата. Якщо відділення не під'єднане до генератора, то у разі виникнення світла припинить роботу і банкомат. Втім, за списання коштів у разі несподіваного відключення перейматися не варто. Ця проблема або вирішиться автоматично, або потрібно буде звернутись на гарячу лінію.

Споживач має отримати повідомлення, що операція скасована, навіть якщо спершу прийшло повідомлення про списання коштів. Крім того, клієнт може зателефонувати до кол-центру і менеджер перевірить його транзакцію, перевірить стан банкомату, з яким виникли проблеми,

– пояснює Борис Рафалович

Кіберзахист та інформаційна безпека

Перебої в електропостачанні можуть також мати вплив на роботу засобів кіберзахисту та інформаційної безпеки. Однак комерційні банки уже приділили значну увагу питанню забезпечення безперебійної роботи в умовах можливого надзвичайного або воєнного стану і провели заходи для надійної роботи ІТ та засобів протидії кібершахрайству.

Крім того, це стосується неухильного дотримання вимог та здійснення перевірки власних систем кіберзахисту та інформаційної безпеки на відповідність програмам безпеки всіх міжнародних платіжних систем, учасником яких є банк. Але, повторюся, банківська система під надійним захистом,

– підкреслив Борис Рафалович

Через проблеми у роботі мобільного інтернету та зв'язку можливі також тимчасові збої в роботі інтернет-банкінгу та кол-центру.

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