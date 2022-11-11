С какими проблемами могут столкнуться клиенты банков при отключении света, расскажет 24 канал. По словам заместителя Председателя Правления Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK) Бориса Рафаловича, банки были готовы к отключениям света еще задолго до того, как они начались. Несмотря на это некоторые неудобства приходится терпеть.

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График работы отделений

Несмотря на отключение, график работы отделений многих банков остается неизменным. Там, где это возможно, отделения пытаются обустроить генераторами, портативными системами питания и другими резервными источниками, обеспечивающими нормальную работу. Впрочем, если отделение не оборудовано альтернативным источником энергии, то при отключении света оно закроется.

Борис Рафалович Заместитель Председателя Правления COMINBANK График может быть ситуативно пересмотрен, если возникнет такая необходимость. Однако тактика работы заключается в гибкости, быстром принятии решения и намерении поддерживать непрерывность услуг. Пока перебоев в обслуживании физлиц и компаний мы не допускаем, конечно с ориентацией на "банковский день" и правила общие для всего рынка.

Банкоматы при отключении света

То же касается и снятия средств с банкомата. Если отделение не подключено к генератору, то при возникновении света прекратит работу и банкомат. Впрочем, за списание средств в случае неожиданного отключения беспокоиться не стоит. Эта проблема либо решится автоматически, либо нужно будет обратиться на горячую линию.

Потребитель должен получить уведомление, что операция отменена, даже если сначала пришло уведомление о списании средств. Кроме того, клиент может позвонить в колл-центр и менеджер проверит его транзакцию, проверит состояние банкомата, с которым возникли проблемы,

– объясняет Борис Рафалович

Киберзащита и информационная безопасность

Перебои в электроснабжении могут также повлиять на работу средств киберзащиты и информационной безопасности. Однако коммерческие банки уже уделили большое внимание вопросу обеспечения бесперебойной работы в условиях возможного чрезвычайного или военного положения и провели меры по надежной работе ИТ и средств противодействия кибермошенничеству.

Кроме того, это касается неукоснительного соблюдения требований и проверки собственных систем киберзащиты и информационной безопасности на соответствие программам безопасности всех международных платежных систем, участником которых является банк. Но, повторюсь, банковская система под надежной защитой,

– подчеркнул Борис Рафалович

Из-за проблем в работе мобильного интернета и связи возможны также временные сбои в работе интернет-банкинга и колл-центра.

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