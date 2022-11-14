Сколько будет стоить наличный доллар в течение этой недели и какие факторы влияют на колебания курса, узнавал 24 канал.

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Колебания курса на прошлой неделе

В понедельник с утра участники наличного валютного рынка пытались еще больше поднять курс продажи доллара, развивая промежуточный успех "игры на повышение". Однако спрос на иностранную валюту не готов поддерживать слишком резкие движения.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка За каждой активной попыткой повысить курс происходит откат котировок. Правда, на рынке наблюдается умеренный дисбаланс между спросом и предложением в пользу первого. Поэтому после каждой такой итерации рынок выходит на более высокий уровень баланса.

Каким доллар будет на этой неделе

В ближайшую неделю на рынке, скорее всего, будет наблюдаться аналогичная ситуация. Кроме того, все больше украинцев будут забирать свои долларовые вложения по депозитам.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов, которые уже более активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.

Кроме того, существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу по-прежнему будут сдерживать рост курса. "Чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние", – подчеркнула Анна Золотько.

По мнению эксперта, на следующей неделе наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1-41,1 гривны.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 14 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,10 гривны (без изменений против 11 ноября), а продать за 40,60 гривны (без изменений).

Наличное евро банки покупают за 40 гривен (+60 копеек), а продают в среднем за 41 гривну (+50 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,47 гривны (+6 копеек), а продают – за 40,73 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+64 копейки), а продажа – 41,26 гривны (+33 копейки).

Курс на черном рынке