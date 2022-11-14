Лидеры большинства могущественных государств мира прибывают в Индонезию перед открытием саммита в этот вторник. Все они объединены опасениями относительно безумной инфляции, нестабильности и нехватки продовольствия и энергии, но разъединены разногласиями по поводу войны в Украине, ее виновника и способами завершения конфликта.

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Первая встреча G20 после холодной войны

Это первая G20, которая состоится по истечении эпохи после холодной войны. Ожидается, что война на Украине и ее последствия станут главной темой встречи.

Мы снова оказались в глобальном ландшафте, где существует милитаризованное соперничество между Западом и Россией. И это соперничество сейчас распространяется на Китай. И, как следствие, способность G20 функционировать как кооперативный орган подвергается большому сомнению,
– Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Нью-Йоркского мозгового центра Council on Foreign Relations.

Китай и Индия, наиболее густонаселенные страны мира и две из шести крупнейших экономик, не осудили Путина и полномасштабное вторжение России в Украину. К примеру, другие члены G20 такие, как Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция, отклонили требования Запада наказать Россию за ее вторжение.

О чем будут говорить на саммите

  • Вступительная дискуссия будет сосредоточена на войне в Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратится в собрание виртуально.
  • Вторая сессия будет сосредоточена на глобальном здравоохранении, а третья – на цифровых проблемах.
  • Западные лидеры используют саммит, чтобы получить поддержку по предложенному ограничению цен на экспорт российской нефти. Они будут пытаться найти решение проблемы нехватки продовольствия и удобрений, вызванной вторжением.
  • Прогнозируют, что большое внимание будет приковано к президенту Китая, поскольку многие члены G20 озабочены его отношениями с Кремлем.
Интересно, что западные официальные лица сообщили, что для многих государств, не входящих в G7, экономические вызовы важнее самого конфликта в Украине. Поэтому они будут настаивать на поиске решений для таких стран, а не потребовать присоединения к осуждению России.

Мы хотим избежать формирования фронтов в G20. Мы хотим быть открытыми для диалога со странами, даже если они не поддерживают санкции,
– сказал высокопоставленный немецкий чиновник Financial Times.

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ЕС готов к ограничению цен на российскую нефть

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Европа попытается ввести ограничение цен на российскую нефть. Но уровень цены еще не определен.

Мы ввели все необходимые инструменты в Европейский Союз. Важно не только высушить военный сундук России, но и очень важно для многих уязвимых стран иметь приемлемый уровень цен,
– сказала фон дер Ляйен Bloomberg.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции на морской импорт российской нефти. Они начнут действовать с 5 декабря этого года.