Лидеры большинства могущественных государств мира прибывают в Индонезию перед открытием саммита в этот вторник. Все они объединены опасениями относительно безумной инфляции, нестабильности и нехватки продовольствия и энергии, но разъединены разногласиями по поводу войны в Украине, ее виновника и способами завершения конфликта.

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Обратите внимание, Владимир Путин не посетит саммит G20 лично. Он отправил на встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также есть вероятность, что Путин присоединится к дискуссии виртуально.

Первая встреча G20 после холодной войны

Это первая G20, которая состоится по истечении эпохи после холодной войны. Ожидается, что война на Украине и ее последствия станут главной темой встречи.

Мы снова оказались в глобальном ландшафте, где существует милитаризованное соперничество между Западом и Россией. И это соперничество сейчас распространяется на Китай. И, как следствие, способность G20 функционировать как кооперативный орган подвергается большому сомнению,

– Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Нью-Йоркского мозгового центра Council on Foreign Relations.

Китай и Индия, наиболее густонаселенные страны мира и две из шести крупнейших экономик, не осудили Путина и полномасштабное вторжение России в Украину. К примеру, другие члены G20 такие, как Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция, отклонили требования Запада наказать Россию за ее вторжение.

Важно, что президенты Джо Байден и Си Цзиньпин проведут свою первую личную встречу на саммите как лидеры. Они будут искать потенциальные сферы сотрудничества, чтобы прекратить ухудшение отношений.

О чем будут говорить на саммите

Вступительная дискуссия будет сосредоточена на войне в Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратится в собрание виртуально.

Вторая сессия будет сосредоточена на глобальном здравоохранении, а третья – на цифровых проблемах.

Западные лидеры используют саммит, чтобы получить поддержку по предложенному ограничению цен на экспорт российской нефти. Они будут пытаться найти решение проблемы нехватки продовольствия и удобрений, вызванной вторжением.

Прогнозируют, что большое внимание будет приковано к президенту Китая, поскольку многие члены G20 озабочены его отношениями с Кремлем.

Интересно, что западные официальные лица сообщили, что для многих государств, не входящих в G7, экономические вызовы важнее самого конфликта в Украине. Поэтому они будут настаивать на поиске решений для таких стран, а не потребовать присоединения к осуждению России.