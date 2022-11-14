Что тормозит рост мировой экономики
Говоря об ухудшении перспектив мировой экономики, МВФ опирается на постоянное ухудшение в опросах менеджеров в последние месяцы. В Фонде отмечают, что динамика вызвана рядом факторов.
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- Усилением денежно-кредитной политики для преодоления инфляции.
- Слабый рост в Китае.
- Длительными перебоями в поставках и угрозы продовольственной безопасности в результате российской агрессии.
Последние опросы менеджеров, благодаря которым измеряют производственную активность и активность в сфере услуг, сигнализируют о слабости в большинстве крупнейших экономик G20. Экономическая активность сокращается, а инфляция остается стабильно высокой.
Также в Фонде отметили, что текущая политическая среда является "необычно неопределенной".
Вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы, ожидающие впереди,
– заявили в МВФ.
Энергетический кризис
В МВФ считают, что углубление энергетического кризиса в Европе нанесет серьезный ущерб экономическому росту и повысит инфляцию. Вместе с тем продолжающаяся высокая инфляция может привести к более значительному, чем ожидалось, повышению учетных ставок и дальнейшему усилению мировых финансовых условий. Это также увеличивает риски долгового кризиса для уязвимых экономик.
- Инфляция в Аргентине приближается к 100% из-за этого реальная заработная плата в стране серьезно отстает от темпов роста цен.
- Инфляция всколыхнула и одну из самых стабильных и богатых стран – Швейцарию. Там зафиксировали самый большой спад уровня реальной заработной платы за последние 80 лет. Подробнее – читайте здесь.
- Инфляция в США составила около 8%.
- Что касается Украины, то по результатам октября потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре). В месячном измерении цены выросли на 2,5%.