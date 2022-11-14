Что тормозит рост мировой экономики

Говоря об ухудшении перспектив мировой экономики, МВФ опирается на постоянное ухудшение в опросах менеджеров в последние месяцы. В Фонде отмечают, что динамика вызвана рядом факторов.

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Усилением денежно-кредитной политики для преодоления инфляции.

Слабый рост в Китае.

Длительными перебоями в поставках и угрозы продовольственной безопасности в результате российской агрессии.

Последние опросы менеджеров, благодаря которым измеряют производственную активность и активность в сфере услуг, сигнализируют о слабости в большинстве крупнейших экономик G20. Экономическая активность сокращается, а инфляция остается стабильно высокой.

Также в Фонде отметили, что текущая политическая среда является "необычно неопределенной".

Вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы, ожидающие впереди,

– заявили в МВФ.

Обратите внимание! В прошлом месяце МВФ снизил прогноз роста мировой экономики (ВВП) на 2023 год с 2,9% до 2,7%.

Энергетический кризис

В МВФ считают, что углубление энергетического кризиса в Европе нанесет серьезный ущерб экономическому росту и повысит инфляцию. Вместе с тем продолжающаяся высокая инфляция может привести к более значительному, чем ожидалось, повышению учетных ставок и дальнейшему усилению мировых финансовых условий. Это также увеличивает риски долгового кризиса для уязвимых экономик.

Инфляция в Аргентине приближается к 100% из-за этого реальная заработная плата в стране серьезно отстает от темпов роста цен.

Инфляция всколыхнула и одну из самых стабильных и богатых стран – Швейцарию. Там зафиксировали самый большой спад уровня реальной заработной платы за последние 80 лет. Подробнее – читайте здесь.

Инфляция в США составила около 8%.

Что касается Украины, то по результатам октября потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре). В месячном измерении цены выросли на 2,5%.

Напомним! Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики. Для стран с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают инфляцию на уровне 1 – 3% годовых. Для стран с развивающимися рынками среднесрочная инфляционная цель выше и колеблется обычно в пределах от 4 до 8% годовых. До войны у Украины была среднесрочная цель на уровне 5% годовых.