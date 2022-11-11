По данным Держстата, в октябре инфляция в Украине составила 2,5% по сравнению с сентябрем и 24,8% с начала года. С прошлого месяца она ускорилась на 0,6%. Больше всего подорожали яйца, а также овощи и фрукты.
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Базовая инфляция в октябре составила 1,9% по сравнению с сентябрем, а с начала года составила 20,1%.
Как изменились цены
Больше всего подорожали яйца – на 60,5% за месяц и на 81,4% по сравнению с этим периодом в прошлом году. На 7% за месяц поднялись в цене овощи, в целом инфляция составила 78,8% в год. Также на 4,1% и 3,7% подорожали фрукты и рыба и продукты из рыбы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%. Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в частности, обувь – на 2,1%, одежда – на 1,7%. В целом, пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4,2%, что составило 62,6% с прошлого октября. На 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.
Какую инфляцию прогнозируют на 2023 год
- Ожидается, что цены продолжат расти и в следующем году, однако не столь стремительно, как считали ранее. Ранее сообщалось, что уровень годовой инфляции может достичь 30%. Однако годовую инфляцию установили на уровне 28%.
- Правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария вместо пессимистического (3,2% вместо 4,6%)
При этом НБУ ожидает, что на следующий год инфляция сократится до 20%. Этому будут способствовать улучшение инфляционных ожиданий, налаживание логистики, постепенное увеличение урожаев, снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ.