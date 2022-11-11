По данным Держстата, в октябре инфляция в Украине составила 2,5% по сравнению с сентябрем и 24,8% с начала года. С прошлого месяца она ускорилась на 0,6%. Больше всего подорожали яйца, а также овощи и фрукты.

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Базовая инфляция в октябре составила 1,9% по сравнению с сентябрем, а с начала года составила 20,1%.

Базовая инфляция является одной из составляющих общей инфляции, но исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием факторов, обладающих административными, случайными или сезонными свойствами.

Как изменились цены

Больше всего подорожали яйца – на 60,5% за месяц и на 81,4% по сравнению с этим периодом в прошлом году. На 7% за месяц поднялись в цене овощи, в целом инфляция составила 78,8% в год. Также на 4,1% и 3,7% подорожали фрукты и рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%. Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в частности, обувь – на 2,1%, одежда – на 1,7%. В целом, пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4,2%, что составило 62,6% с прошлого октября. На 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.

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