Соответствующий прогноз представил премьер-министр Денис Шмыгаль. Следовательно, инфляция в 2023 году может достичь 30%.

Важно Каким будет курс доллара в 2023 году: появилась главная цифра бюджета

Что будет с инфляцией

В августе 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% в годовом исчислении. До конца текущего года НБУ ожидает, что инфляция вырастет до 31%.

Интересно, что правительственный прогноз в 30% в 2023 году довольно пессимистичен по сравнению с прогнозом регулятора. НБУ ожидает, что в следующем году инфляция сократится до 20%. Этому будут способствовать:

улучшение инфляционных ожиданий;

отладка логистики;

постепенный рост урожаев;

снижение мировой инфляции;

жесткая монетарная политика НБУ.

Высокая стоимость энергоносителя и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням не будут давать инфляции сократиться более существенно.

Важно! Правительство закладывает среднегодовой курс доллара на 2023 год на уровне 42 гривны.

Важные показатели бюджета

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только для читателей 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.