Кабмин одобрил проект бюэта-2023

Премьер Денис Шмигаль подчеркнул, что теперь ожидает скорейшего голосования проекта бюджета в Верховной Раде.

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Низшая инфляция

Уровень инфляции на 2023 год в бюджете на следующий год в Кабмине скорректировали. Первоочередно в документе, который до второго чтения подал Кабмин в Раду, она закладывалась на уровне 30% годовых, а сейчас прогноз снизили до 28% годовых.

Как сейчас ситуация с инфляцией в Украине

По результатам сентября инфляция ускорилась до 24,6% в годовом исчислении против 23,8% в августе. В НБУ отметили, что темпы роста цен были ниже прогноза НБУ из-за более быстрого насыщения рынка нефтепродуктами и стабилизации цен на топливо. Поэтому регулятор прогнозирует, что инфляционная динамика продолжает оставаться контролируемой и ниже прогноза.

Ситуация по ВВП

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария ( 3,2% вместо 4,6%).

К слову, НБУ улучшил оценку ВВП на 2023 и 2024 годы, однако по результатам этого года ожидает падение на уровне 31,5%.

В 2023 году НБУ ожидает рост ВВП на уровне 4%.

В 2024 году – 5,2%.

Вместе с тем первым и самым сильным риском для роста экономики НБУ назвал затягивание войны и ее эскалация, оценивая такую возможность от 25% до 50%. Также обратил внимание на эмиссию и риски, связанные с энергетикой.

Подробнее НБУ улучшил оценку падения ВВП: прогноз к 2024 году

Справка:

ВВП (валовой внутренний продукт) – важный показатель развития экономики, показывающий, сколько товаров и услуг произведено в стране за год. Благодаря этому показателю можно измерить экономику в денежном выражении.

Расходы и доходы

Доходы

Премьер сообщил, что бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 триллиона гривен доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагают увеличить доходную часть более чем на 50 миллиардов гривен.

Расходы

Расходы будут составлять 2,6 триллиона гривен. Кабмин ко второму чтению увеличил объемы расходов на:

выплаты пенсий,

ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья),

научную и научно-техническую деятельность,

льготные ипотечные кредиты ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

В целом до второго чтения в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 миллиарда гривен,

– подчеркнул Шмигаль.

Дефицит бюджета

Дефицит госбюджета на 2023 год не изменился, он все еще будет составлять более 20% ВВП, или 1,29 триллиона гривен в год. Правительство планирует покрывать его за счет помощи партнеров.

Нам нужно привлечь 38 миллиардов долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Движемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс,

– отметил премьер.

Приоритеты бюджета-2023 не изменились

Приоритет бюджета на следующий год не изменился – это все еще безопасность и оборона Украины. Ранее, к слову, Шмигаль назвал бюджет-2023 бюджетом для победы, поэтому на борьбу с оккупантом планируют направить более 18% ВВП.

Приоритет №1 – безопасность и оборона – остается неизменным. Направляем на борьбу с оккупантами более 1 триллиона гривен, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов,

– добавил Шмигаль.

Обратите внимание, что на конец 2023 года курс доллара составит 45,8 гривны, а не 50 гривны, как было в первом чтении.

Важные показатели бюджет-2023

Доходы бюджета – 1,3 триллиона гривен;

– 1,3 триллиона гривен; Расходы – 2,6 триллиона гривен;

– 2,6 триллиона гривен; Дефицит – более 20% ВВП (1,29 триллиона гривен в год);

– более 20% ВВП (1,29 триллиона гривен в год); Средняя зарплата – 18 500 гривен;

– 18 500 гривен; Среднегодовой курс доллара – 42,2 гривны;

– 42,2 гривны; Рост экономики – 3,2% в настоящем выражении.

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