Соответствующий проект уже появился в Верховной Раде. Но до окончательного принятия он еще должен пройти 2 чтения, а затем может претерпеть изменения.
Актуально Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год: предварительные основные показатели
Каким будет курс доллара в 2023 году
Кабинет Министров заложил среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 42 гривен. Это крайне важный показатель, ведь от него зависит ряд других показателей, таких как доходы и расходы бюджета. Ведь именно по этому курсу ожидают, сколько Украине принесет экспорт продукции, а сколько Украина потратит на импорт.
Но в правительстве отмечают, что из-за войны любые прогнозы неточные, поскольку все зависит от ситуации на фронте.
Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере его начало, будет происходить по аналогичному сценарию,
– отметили в правительстве.
Отметим, что официальный курс доллара зафиксирован на уровне 36,57 гривны. А вот наличный колеблется в пределах 41 – 42 гривен за доллар.
Другие важные показатели бюджета
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.