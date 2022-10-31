Ситуация на наличном рынке

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что в течение прошлой недели гривна уверенно укреплялась.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Даже психологическую отметку 40 гривен за доллар национальной валюте удалось преодолеть гораздо проще и быстрее, чем я ожидала. Главной причиной понижения курса доллара стало существенное снижение спроса на наличную валюту.

Почему спрос на валюту снизился

Покупка доллара по официальному курсу 26,6 гривны

С одной стороны, снижение курса было вызвано запуском нового механизма покупки иностранной валюты по официальному курсу НБУ, но, на мой взгляд, гораздо большее влияние на рынок оказало общее изменение настроений украинцев, активно начали готовиться к отключениям электроэнергии, которые провоцируют обстрелы критической инфраструктуры со стороны России.

Украинцы готовят к веерным отключениям

Если раньше часть украинцев направляла свободные средства на покупку иностранной валюты, то люди все больше направляют на подготовку к зиме и отключениям электроэнергии. Это отчасти подтверждает и статистика продаж павербанков, генераторов и других аналогичных устройств от ритейлеров.

Дополнительным и немаловажным фактором стало и само укрепление гривны. Тренд, остающийся актуальным уже несколько недель, стимулирует украинцев спешить за продажей валюты, пока она не стала еще дешевле,

– рассказывает Золотько.

Вместе с тем она отмечает небольшой рост курса доллара в конце прошлого. По мнению эксперта, это было спровоцировано решением России о выходе из зерновой сделки.

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Интересно! Банкирша отмечает, что неделя на межбанке (МВРУ) прошла очень спокойно, при этом чистая продажа иностранной валюты НБУ сократилась до 214 миллионов долларов – минимальной отметки с середины августа.

Каким будет курс этой недели

На мой взгляд, в ближайшую неделю курс будет находиться в диапазоне 39,1 – 40 гривен за доллар. Массированная ракетная атака в понедельник утром лишь немного повлияла на котировки на наличном рынке, но в целом рынок уже не реагирует на такие обстрелы.

– считает Золотько.

Также она напоминает, что на этой неделе начнутся первые выплаты валюты по вкладам, по которым украинцы получили в июле возможность покупать валюту с размещением на трехмесячном депозите по курсу межбанка.

Однако на этой неделе речь пойдет об очень незначительных суммах, которые не смогут повлиять на рынок. По мнению Золотько, учитывая текущую ситуацию, вероятно, существенно часть этих средств будет направлена на покупку гривны.

Наличный курс 31 октября

Банки в среднем покупали валюту по 39,20 гривны, а продавали за 39,90 гривны.

в среднем покупали валюту по 39,20 гривны, а продавали за 39,90 гривны. В обменниках – по 39,11 гривны и 39,95 гривны соответственно.

– по 39,11 гривны и 39,95 гривны соответственно. На черном рынке – по 39,65 гривны и 39,84 гривны соответственно.

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