Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривны (-10 копеек против 28 октября). В то время как продают ее за 39,90 гривны (-10 копеек).

Читайте также Паспорт, репутация и билет в кино: как будут использовать NFT в будущем

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,30 гривны (-20 копеек), а продают в среднем за 39,40 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,11 гривны (+2 копейки), а продают – за 39,95 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,35 гривны (-6 копеек) и продажа – 39,45 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,65 гривны (-8 копеек), а продажа – 39,84 гривны (-9 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-9 копеек). Евро покупают по 38,83 гривны (-2 копейки), а покупают по 39,10 гривны (-10 копеек).

Что будет с курсом в ноябре

Даниил Монин Экономический эксперт Курс на ноябрь и до конца текущего года сейчас наблюдается на текущем уровне. До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту.

Вдобавок, уже сейчас ожидается, что США и ЕС в следующем году закладывают по 1,5 миллиарда долларов в месяц финансовой поддержки Украины. А это 36 миллиардов долларов в год, что в целом выглядит оптимистично даже с учетом затягивания войны на длительный период с точки зрения курса гривны в 2023 году.

Чего ждать от курса этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в ближайшую неделю курс будет находиться в диапазоне 39,1 – 40 гривны за доллар . Массированная ракетная атака в понедельник утром лишь немного повлияла на котировки на наличном рынке, но рынок в целом не реагирует на такие обстрелы.

На этой неделе также начнутся первые выплаты валюты по вкладам, по которым украинцы в июле получили возможность покупать валюту с размещением на трехмесячном депозите по курсу МВРУ (межбанка). Но на этой неделе речь пойдет об очень незначительных суммах, которые не смогут повлиять на рынок. К тому же, учитывая текущую ситуацию, вероятно, существенно часть этих средств будет направлена на покупку гривны.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.