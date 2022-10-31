Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що протягом минулого тижня гривня впевнено зміцнювалася.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Навіть психологічну позначку 40 гривень за долар національній валюті вдалося здолати значно простіше та швидше, ніж я очікувала. Головною причиною зниження курсу долара стало суттєве зниження попиту на готівкову валюту.

Чому попит на валюту знизився

Купівля долара по офіційному курсу 26,6 гривні

З одного боку, зниження курсу було викликано запуском нового механізму купівлі іноземної валюти за офіційним курсом НБУ, але, на мій погляд, набагато більший вплив на ринок справила загальна зміна настроїв українців, які активно почали готуватися до відключень електроенергії, що їх провокують обстріли критичної інфраструктури з боку Росії.

Українці готують до віялових відключень

Якщо раніше частина українців спрямовувала вільні кошти на купівлю іноземної валюти, то наразі люди все більше коштів спрямовують на підготовку до зими та відключень електроенергії. Це частково підтверджує й статистика продажів павербанків, генераторів та інших аналогічних пристроїв від рітейлерів.

Додатковим та важливим фактором стало й саме зміцнення гривні. Тренд, що залишається актуальним впродовж вже кількох тижнів, стимулює українців поспішати за продажем валюти, поки вона не стала ще дешевшою,

– розповідає Золотько.

Разом з тим вона зауважує невелике зростання курсу долара наприкінці минулого. На думку експертки, це було спровоковано рішенням Росії про вихід із зернової угоди.

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Цікаво! Банкірка зауважує, що тиждень на міжбанку (МВРУ) пройшов дуже спокійно, при цьому чистий продаж іноземної валюти НБУ скоротився до 214 мільйонів доларів – мінімальної позначки з середини серпня.

Яким буде курс цього тижня

На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривень за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли,

– вважає Золотько.

Також вона нагадує, що цього тижня почнуться перші виплати валюти за вкладами, по яких українці у липні отримали можливість купувати валюту з розміщенням на тримісячному депозиті за курсом міжбанку.

Однак цього тижня йтиметься про дуже незначні суми, що не зможуть вплинути на ринок. На думку Золотько, з огляду на поточну ситуацію, ймовірно суттєво частина цих коштів буде спрямована на купівлю гривні.

Готівковий курс 31 жовтня

Банки в середньому купували валюту по 39,20 гривень, а продавали за 39,90 гривень.

в середньому купували валюту по 39,20 гривень, а продавали за 39,90 гривень. В обмінниках – по 39,11 гривні та 39,95 гривні відповідно.

– по 39,11 гривні та 39,95 гривні відповідно. На чорному ринку – по 39,65 гривні та 39,84 гривні відповідно.

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