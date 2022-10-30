У такий спосіб Росія хоче укласти певну угоду щодо співіснування з країнами Заходу. Про це свідчать заяви Лаврова та Пєскова щодо готовності Путіна до переговорів з Байденом про співіснування. Таку думку 24 каналу озвучив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Путін намагається посилити свої позиції

Крім того, наближається саміт G20, який відбудеться 15 листопада в Індонезії. Ймовірно, російський президент планує поїхати на зустріч світових лідерів, тому намагається посилити свої позиції.

Питання економіки, торгівлі та голоду будуть активно обговорюватися на цьому саміті, тому Росія намагається створити певні переговорні позиції,

– пояснив Стуканов.

Ба більше, дії країни-агресорки щодо виходу з зернових угод були цілком прогнозованими. Кремль готував інформаційне поле для відмови від цих переговорів ще коли надсилав лист до ООН з певними додатковими умовами.

"Росія прямо показала, що готова переукласти цю угоду, але на додаткових умовах", – зауважив Стуканов.

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Улюблена тактика росіян

Це достатньо давня та улюблена тактика росіян, коли вони спершу укладають угоду на певних умовах для себе та опонентів, а потім шукають приводів не продовжувати цю угоду – зірвати, але звинуватити опонента і відповідно вступити у новий раунд переговорів,

– констатував Стуканов.

А вже в новому раунді переговорів, відштовхуючись від наявних позицій, закласти додаткові умови, які були б вигідні саме Росії.

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Росія хоче обмежити дії ЗСУ

Росія могла б знайти будь-який привід для того, щоб вийти з зернових угод. І вчорашній інцидент у Севастополі чудово вписується в концепцію поведінки країни-агресорки. Так, в Кремлі заявили, нібито Україна обстріляла російські військові кораблі, які "гарантували безпеку "зернового коридору".

За словами Стуканова, ще під час підписання угоди 22 липня в Стамбулі Росія хотіла, щоб далі вона була розширена в напрямку певного перемир'я. Тобто тепер росіяни, ймовірно, вимагатимуть обмеження дій Збройних Сил України в акваторії Чорного моря або загалом Півдня.

Цей інформаційний привід росіяни, ясна річ, спробують використати для того, щоб "зв'язати руки" Збройним Силам України та відповідно спонукати партнерів не постачати нам далекобійне озброєння,

– припустив Стуканов.

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