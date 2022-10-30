Спільний координаційний центр (СКЦ) інформує, що 30 жовтня не досягнуто домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором. Йдеться про рух суден, які відбувають і прибувають.

До теми День маленьких великих перемог: як Росії підгоріло через підбитого "Івана Голубця"

Напередодні зерновим коридором пройшли 9 суден

"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", – йдеться в повідомленні.

Амір Абдулла, координатор ООН у СКЦ, "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від російської делегації щодо призупинення участі у зерновій угоді.

У СКЦ повідомили, що наразі понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.

"29 жовтня 9 суден (5, що убувають і 4, які прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", – зазначили в СКЦ.

Росія вирішила вийти із зернової угоди після "бавовни" у Севастополі

До уваги – Зеленський відреагував на обурливу заяву Кремля: дивіться відео