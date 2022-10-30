Спільний координаційний центр (СКЦ) інформує, що 30 жовтня не досягнуто домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором. Йдеться про рух суден, які відбувають і прибувають.
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Напередодні зерновим коридором пройшли 9 суден
"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", – йдеться в повідомленні.
Амір Абдулла, координатор ООН у СКЦ, "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від російської делегації щодо призупинення участі у зерновій угоді.
У СКЦ повідомили, що наразі понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.
"29 жовтня 9 суден (5, що убувають і 4, які прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", – зазначили в СКЦ.
Росія вирішила вийти із зернової угоди після "бавовни" у Севастополі
- У Росії 29 жовтня заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Причиною буцімто стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Втім, ЗСУ не підтверджують причетності до атаки, після якої виникла пожежа в районі базування кораблів чорноморського флоту Росії. За даними ОК "Південь", пошкоджені щонайменше 3 судна, серед яких може бути фрегат "Адмірал Макаров", який став флагманом флоту після потоплення крейсера "Москва" у квітні 2022 року.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу. За його словами, Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Туреччина та ООН повинні відреагувати на шантаж Кремля. Повідомляється, що Кремль знову шантажує світ голодом.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що рішення Кремля було цілком передбачуваним. Президент переконаний, що це рішення було ухвалене Росією не сьогодні, а значно раніше.
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