Совместный координационный центр (СКЦ) информирует, что 30 октября не достигнута договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Речь идет о движении судов, которые отбывают и прибывают.

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Накануне по зерновому коридору прошли 9 судов

"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая следующие шаги", – говорится в сообщении.

Амир Абдулла, координатор ООН в СКЦ, "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" сообщение, поступившее от российской делегации о приостановлении участия в зерновом соглашении.

В СКЦ сообщили, что в настоящее время более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.

"29 октября 9 судов (5 убывающих и 4 прибывающих) благополучно прошли морским гуманитарным коридором", – отметили в СКЦ.

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