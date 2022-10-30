Совместный координационный центр (СКЦ) информирует, что 30 октября не достигнута договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Речь идет о движении судов, которые отбывают и прибывают.
К теме День маленьких больших побед: как России подгорело из-за подбитого "Ивана Голубца"
Накануне по зерновому коридору прошли 9 судов
"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая следующие шаги", – говорится в сообщении.
Амир Абдулла, координатор ООН в СКЦ, "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" сообщение, поступившее от российской делегации о приостановлении участия в зерновом соглашении.
В СКЦ сообщили, что в настоящее время более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.
"29 октября 9 судов (5 убывающих и 4 прибывающих) благополучно прошли морским гуманитарным коридором", – отметили в СКЦ.
Россия решила выйти из зернового соглашения после "хлопка" в Севастополе
- В России 29 октября заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе , в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Впрочем, ВСУ не подтверждают причастность к атаке, после которой возник пожар в районе базирования кораблей черноморского флота России. По данным ОК "Юг", повреждены по меньшей мере 3 судна, среди которых может быть фрегат "Адмирал Макаров", ставший флагманом флота после потопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина предупреждала планы России сорвать Черноморскую зерновую инициативу. По его словам, Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор.
- Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Турция и ООН должны отреагировать на шантаж Кремля . Сообщается, что Кремль снова шантажирует мир голодом.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что решение Кремля было вполне предсказуемым. Президент убежден, что это решение было принято Россией не сегодня, а гораздо раньше.
Зеленский отреагировал на возмутительное заявление Кремля: смотрите видео