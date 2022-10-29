Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает 24 канал. Напомним, что Кремль назвал причиной своего решения взрывы в Севастополе.

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Николенко рассказал, что Россия продолжает всячески торпедировать работу Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования. Министерство иностранных дел неоднократно предупреждало об этом, в частности, в заявлении 24 октября.

Рассматриваем сообщение Минобороны РФ о приостановлении Россией участия в зерновом соглашении именно как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе.

– отметил спикер МИД.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция как гаранты зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал. Ведь содержать сотни миллионов людей в мире, в том числе в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля – недопустимо.

Обратите внимание! Россия объявила о приостановлении зернового соглашения из-за взрывов в Севастополе, в которых обвинила Украину и Великобританию. Однако ВСУ не подтверждают свою причастность к атаке, после которой возник пожар в районе базирования кораблей черноморского флота России. По данным ОК "Юг", повреждены по меньшей мере 3 судна, среди которых может быть фрегат "Адмирал Макаров", ставший флагманом флота после потопления крейсера "Москва". В России говорят о незначительных повреждениях только одного корабля.

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