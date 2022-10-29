Таким образом, Кремль досрочно вышел из соглашения об экспорте зерна из Украины. Соответствующее абсурдное заявление сделали в российском минобороны и его цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.
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Аргументация абсурдна
Очевидно, Кремль искал возможности оправдать отказ от зерновых соглашений, ведь тамошнее минобороны объявило о выходе из соглашения из-за взрывов в Севастополе, где базируются корабли черноморского флота. Кроме того, Россия хочет "расследовать" причастность Великобритании к атаке.
Однако возникает диссонанс – в Москве говорят, что повреждения в результате взрывов получили только тральщик "Иван Голубец" и бронесетевая сеть в Южной бухте. Тогда же возникает вопрос – а почему такие резкие заявления? Неужели Конашенков снова приуменьшил потери россиян.
Накануне тот же Конашенков – рупор пропаганды в российском минобороны, заявлял о том, что российские корабли, которые базировались в Севастополе, якобы были задействованы в обеспечении зернового коридора. Но про факт того, что среди российских кораблей есть носители крылатых ракет с готовыми к запуску "Калибрамы", Конашенков благополучно забыл.
То есть после взрывов в районе базирования кораблей, с помощью которых от 24 февраля Россия совершает теракты, атакуя ракетами Украину, кремль жалуется на "теракт", который якобы делает невозможным продление зернового соглашения.
В то же время российский МИД цинично заявил, что якобы из-за теракта "не может гарантировать безопасность гражданских судов" в Черном море в рамках соглашения. Но есть одно "но" – опасность как раз создает Россия и ее действия.
Реакция Офиса Президента
В комментарии "Суспільному" представитель президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Киев ожидает реакции от ООН и Турции, ведь наша страна не подписывала никаких соглашений с Россией.
Украина не подписывала с Россией никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов,
– заявил Никифоров.
Что известно про соглашение на экспорт зерна
Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских
дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.
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