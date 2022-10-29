Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє 24 канал. Нагадаємо, що Кремль назвав причиною свого рішення вибухи в Севастополі.

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Кремль знову шантажує світ голодом

Ніколенко розповів, що Росія продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, ставлячи під сумнів доцільність його подальшого функціонування. Міністерство закордонних справ неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня.

Розглядаємо повідомлення Міноборони РФ про призупинення Росією участі в зерновій угоді саме як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі,

– зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як гаранти зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал. Адже утримувати сотні мільйонів людей у світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля – неприпустимо.

Зверніть увагу! Росія оголосила про призупинення зернової угоди через вибухи в Севастополі, в яких звинуватила Україну та Велику Британію. Однак ЗСУ не підтверджують своєї причетності до атаки, після якої виникла пожежа в районі базування кораблів чорноморського флоту Росії. За даними ОК "Південь", пошкоджені щонайменше 3 судна, серед яких може бути фрегат "Адмірал Макаров", який став флагманом флоту після потоплення крейсера "Москва". У Росії ж кажуть про незначні ушкодження лише одного корабля.

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